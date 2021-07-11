الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استكمال أعمال التطهير والتعقيم بمحيط لجان الثانوية العامة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

شنت رئاسة مدينة القنايات حملات مكثفة لرفع تجمعات القمامة بمحيط مدرسة الشهيد حماده فهمي الثانوية بالمدينة المنعقد بها لجان إمتحانات الثانوية العامة كما تم الإنتهاء من أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج المدرسة حفاظاً على سلامة وصحة الطلاب.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة أعمال النظافة بالمدينة واشتملت الأعمال على نظافة مناطق ( المنشية - أنقيزة - منيه المكرم - الساحة الشعبية - كفرالبلاسى - احمد حلمى) وتم رفع الأتربة بشوارع الإنتاج و ترعة المنيا ، كما تم رفع مخلفات قمامة وهدم مباني بمنطقة منيه المكرم وشارع صبحي المنسي وذلك حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى لشوارع المدينة.

وشنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملات مكثفة لرفع الأتربة والسفوحة بعد كنسها من المداخل الرئيسية للمدينة شملت مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين و مدخل ميت غمر، كما تم رفع تجمعات القمامة والمخلفات من الشوارع ( ش النصر - وشارع العبور - وشارع ميت غمر - ومن أمام قاعة روتانا - ميدان الشهداء  - أمام التأمين الصحي - ش المرور - ش الكنيسة - ميدان العروبة - قوصلة السويقة  - عزبة عمران - ش المستوصف - ش المحكمة -  - ش السنترال  - مدرسة السويدي - ش الضرائب العامة - أمام الإدارة الزراعية - أمام محطة المياه - خلف المعهد الديني الثانوي بنين ) حرصاً على بيئه صحية خالية من الأمراض.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة فاقوس أعمال النظافة اليومية ورفع تراكمات القمامة بنطاق الشوارع الرئيسية و بالوحدات المحلية بالهيصيمية والصوالح والديدامون، حيث شملت الحملة ( منزل نعيم - الزهيرى - عزبة عودة ) حفاظاً على بيئة صحية ونظيفة.

و قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحليه بالسعديين بنظافة طريق السعديين للإرتقاء بالشكل الجمالي أمام المواطنين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بحمله تجميل وقص الأشجار بطول مدخل المدينة، وشارع سعد زغلول حفاظاً على الصورة  البصرية والجمالية أمام الأهالي.

وواصلت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات النظافة بمحيط المدارس المُنعقد بها امتحانات الثانوية العامة، حيث قامت الوحدة المحلية ببيشة قايد بمتابعة أعمال النظافة العامة امام المدارس، وبالوحدة المحلية ببردين تم  رفع الأتربة والقمامة بالطريق العام الزقازيق - بلبيس فضلا عن رش الطريق بالمياه ، إضافة إلى نظافة طريق مدرسة الشهيد أحمد يحيى الثانوية العامة المشتركة ، وبالوحدة المحلية بالزنكلون تم رفع تجمعات القمامة بقرية الزنكلون ومدخلها وطريق الزقازيق - منيا القمح وطريق الأحرار، وبالوحدة المحلية بشيبه تم صيانة أعمدة الإنارة لتحسين الرؤية البصرية أمام المارة، و بالوحده المحليه بالنخاس تم رفع المخلفات على الطريق العام، كما تابعت الوحدة المحلية ببهنباي بمتابعة أعمال النظافة بطريق بهنباي - ديرب نجم، وبالوحدة المحلية بالشوبك تمت أعمال النظافة على الطريق العام الزقازيق - أبو حماد.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بحملة نظافة وري أشجار ممشى كورنيش جامعة الزقازيق.

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة وقص وتهذيب الأشجار والتطهير والتعقيم بشكل يومي بالشوارع والميادين الرئيسية وخاصه بمحيط لجان إمتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وحفاظا على الشكل الجمالي للمدن.

مدارس طلاب امتحانات المرور الشكل الجمالي أعمال التطهير

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وائل لطفي

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