محافظ الغربية يتابع موقف تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز زفتى

عقد طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، اجتماعاً مع وحدة “حياة كريمة” بالمحافظة لمناقشة موقف تنفيذ المشروعات الجارية بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز زفتى، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.

وناقش المحافظ موقف مشروعات الصرف الصحي، حيث تم إدخال خدمات الصرف الصحي لـ 38 قرية، وجاري إدخال الصرف الصحي لعدد 16 قرية ضمن المبادرة ليتم تغطية كافة قرى مركز زفتى وعددها 54 قرية.

كما ناقش المحافظ نسب تنفيذ 492 مشروع يتم تنفيذهم حالياً بإجمالي 2.3 مليار جنيه داخل 54 قرية و 88 تابع بمركز زفتى.

وتابع رحمي، تنفيذ مبادرة محو الأمية الرقمية للعاملين بالوحدات المحلية القروية بمركز زفتى، والتي تأتي ضمن أنشطة وفعاليات محور التنمية البشرية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة تهدف إلى تنمية قدرات العاملين بالوحدات القروية بمركز زفتى على أساسيات التحول الرقمي لتأهيلهم للانتقال إلى مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة الجاري إنشاؤها ، مضيفاً أنه يتم تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع مركز التدريب بديوان عام المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تتضمن ٣ مراحل ، المرحلة الأولى تستهدف تدريب ٢٣ متدرب من العاملين بالوحدات المحلية ب (تفهنا العزب، نهطاي وحانوت) ، كما تستهدف المرحلة الثانية تدريب ٢٠ متدرب من العاملين بالوحدات المحلية ب (سنباط ، سنبو الكبرى وشبراملس) ، في حين تستهدف المرحلة الثالثة تدريب ٢٥ متدرب من العاملين بالوحدات المحلية ب ( الغريب وشرشابة).

وأكد أن امتحانات الثانوية العامة تسير على أكمل وجه في كافة اللجان، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ صباح اليوم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني، حيث تفقد عدد من المدارس بمركزي السنطة وزفتى بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

وخلال الجولة تفقد المحافظ مدرسة بلال بن رباح بالسنطة، مدرسة عزبة المنشاوي، مدرسة اللواء وفيق رجب، مدرسة الشهيد طيار أحمد نبيل عمارة، مدرسة كشك الثانوية، مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، مدرسة مختار كامل الثانوية بنات.

أصدر المحافظ أمراً إدارياً لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني مع إلغاء كافة الاجتماعات في الفترة الصباحية، وتكثيف حملات النظافة بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين.

كما أشاد المحافظ بتعقيم كافة اللجان قبل وبعد الامتحان حفاظاً على سلامة جميع المشاركين من طلاب ومراقبين ومشرفين وعمال، من أجل نجاح سير عملية الامتحانات وكذلك التواجد الشرطي في محيط اللجان الذي ساهم في تحقيق الانضباط وتوفير السيولة المرورية والتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي بين الطلاب، ارتداء الطلاب والمشرفين والمراقبين للكمامات.