استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يُحرر 70 محضرا مخالفة في حملات تفتيشية

أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية) بالاشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية) وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، شنت خلال الفترة من 27 يونيو إلى 6 يوليو حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم بجميع مراكز المحافظة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 70 محضر مخالفة، وضبط طن و785 كجم لحوم مجمدة ومصنعات لحوم، و65 كجم كبده مجهولة المصدر بدون بيانات تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها، و503 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و82 كجم لحوم مصنعة وكبدة، و130 كجم أسماك، و242 كجم طيور غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، شنت حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن المحافظة، وحملات أخرى بقيادة الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة.

أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط وإعدام أكثر من ١٠٧ أطنان أغذية مختلفة خلال أسبوع، حيث تم ضبط ٥٧ طن و٣٦ كجم أغذية عبارة عن لحوم ودواجن، وخضروات، ومخللات لسوء التخزين، وعدم وجود بيانات علي المنتج الغذائي، وإعدام ٥٠ طن و١١٥ كجم أغذية عبارة عن لحوم ودواجن، وخضروات وفاكهة، وأرز بسمتي، مخللات، لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وتم ضبط ١٤١ منشأة غذائية بالمحافظة، تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم سحب ٦٤٠ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير ٥٦١ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.