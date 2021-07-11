حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاغتصابه جارته بالدقهلية

قررت نيابة شربين بمحافظة الدقهلية، حبس عامل خردة، 4 أيام إحتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني، وذلك بعدما قام بالتعدي جنسيا على ربة منزل وتحرش بشقيقتها، وأغلق الباب على الشقيقة الثالثة بعد صراخها، وجميعهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بقرية "أم الزرق" مركز شربين، وضبط المتهم واعترافه بارتكابه الواقعة.



وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من المدعوة "سمر .أ ه. م. ال" 32 سنة، ربة منزل ومقيمة قرية "أم الرزق" دائرة المركز، بأنه أثناء تواجد شقيقاتها كل من "سماح"، 34 سنة، لا تعمل، و"رشا " 36 سنة، لا تعمل، و"عزيزة" 28 سنة، لا تعمل وجميعهم من ذوات الاحتياجات الخاصة، ومقيمين بمفردهم بذات القرية أمام مسكنهم توجه إليهم المدعو "أحمد. ال. م. ع" 27 سنة، عامل خردة، ومقيم قرية "أبو زاهر" دائرة المركز، بدعوى السؤال عن الخردة والمتعلقات المستهلكة واستدرجهم لداخل المسكن وتعدى جنسيا على الأولى وقام بالتحرش بالثانية بعد أن قام بإدخال الثالثة إحدى الحجرات وأغلق الباب عليها لقيامها بالصراخ، وخوفا من تجمع الأهالي فر هاربا وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة ضبط المتهم واعترافه بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5418 إدارى مركز شربين، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بحبس المتهم.