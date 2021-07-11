اعتماد قرار الساعات المعتمدة بـ«فنون تطبيقية دمياط» مرحلة البكالوريوس

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا وزاريا بشأن اعتماد اللائحة الداخلية (مرحلة البكالوريوس) بنظام الساعات المعتمدة لكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط.

جدير بالذكر أنه قد سبق للمجلس الأعلى للجامعات الموافقة في جلسته المنعقدة يوم 19 يونيو على اللائحة المشار إليها بعاليه، وذلك بناءً على موافقة لجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية في اجتماعها الشهري بتاريخ 18 فبراير 2021.

وبهذا يتقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بأطيب التهاني إلى الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حاتم إدريس عميد كلية الفنون التطبيقية ولأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمناسبة صدور هذا القرار والذي يعد خطوة متميزة لمواكبة التطور الجاري في العملية التعليمية بمختلف دول العالم، فضلًا عن أنه يعمل على خدمة أهداف متطلبات الثورة التكنولوجية الرابعة ووظائف المستقبل.

وقرر رئيس جامعة دمياط تكليف كلية العلوم لإعداد وتجهيز مشروع لتحليل مياه النيل من خلال معمل التحاليل الدقيقة لبحوث المياه بالكلية والحاصل على شهادة الأيزو ISO/IEC 17025:2017والذي تسلمته الكلية من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي في سبتمبر الماضي، ليصبح بذلك أول معمل معتمد دولياً بجامعة دمياط.

كما تم الموافقة على فتح التسجيل للفصل الصيفي للعام الجامعي 2020/2021 لمرحلة الليسانس بكلية الحقوق خلال الفترة من 1/7/2021 وحتى 30/8/2021، والموافقة على فتح التسجيل للفصل الصيفي للعام الجامعي 2020/2021 لمرحلة الدراسات العليا بكلية الحقوق عقب إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني.

كما تم الموافقة على فتح باب القيد بمرحلة الدكتوراه في زخرفة من الداخل بكلية الفنون التطبيقية، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات واستكمال الإجراءات اللازمة بجامعة دمياط.

