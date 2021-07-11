رئيس جامعة سوهاج يناقش استعدادات إنشاء وحدة الطب الاتصالي بالمستشفى الجامعي

عقد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاََ لمناقشة استعدادات إنشاء وحدة الطب الاتصالي بالمستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك بحضور كل من الدكتور أسامة رشاد القائم بأعمال عميد كلية الطب، أشرف القاضي القائم بأعمال أمين عام الجامعة، الدكتور محمد زاكي مراد رئيس قسم الأشعة بالكلية، الدكتور أحمد مختار أبو دهب مدير وحدة الباكس والتشخيص بالأشعة عن بعد، ووفد من مهندسي الشركات المنفذة للوحدة.

وقال رئيس الجامعة، إن استخدام تقنية الطب الاتصالي يساعد الكادر الصحي على التواصل بشكل فعال مع المرضى وتقديم الرعاية الصحية لهم عن بعد، كما أن مجالات الطب الاتصالي متعددة وتتميز بتطبيقات مختلفة من شأنها توفير الوقت والتكلفة.

وأشار إلى أنه في إطار مجهودات تطوير المستشفيات الجامعية نحو التحول الرقمي واستخدام أحدث النظم العالمية، فالمستشفى بصدد تطبيق نظام أرشفة وتداول الأشعات (الباكس PACS ) وهو أحد تطبيقات الطب الاتصالي المتطورة الخاصة بنقل صور وتقارير أنواع الأشعة ليتمكن الأطباء من قراءتها وتقديم التقارير للجهة المرسلة دون حضور المريض، موضحاً أن هذه التقنية قدمت خدمات لأكثر من ٧٨ ألف حالة من فحوصات الأشعة المختلفة بالمستشفى الجامعي الأم، ووفرت أكثر من مليون ونصف جنيه للمستشفي كبديل لنظام الأفلام التقليدي، بالإضافة إلى تقديمها خدمات ضخمة للحالات الطارئة وإستشارات الأشعة التشخيصية.

وأضاف أن الباكس الإلكتروني هو نظام لأرشفة فحوصات الأشعة إلكترونياً وربط المراكز الطبية والمستشفيات بنظام واحد، إلى جانب اسهامه فى سرعة وصول التشخيص للطبيب وتخزين تلك النتائج عند متابعة تاريخ المرضى، كما يمثل قاعدة بيانات مهمة للتدريب والتدريس والبحث العلمي بكل مستوياته.

وقال الدكتور أحمد مختار أن مهندسي الشركات المنفذة للوحدة توجهوا بعد الاجتماع مباشرةََ لزيارة المستشفي الجامعي الجديد، حيث كان في استقبالهم الدكتور مصطفى هريدي مدير المستشفي الجامعي الجديد، وقد أشاد الوفد بالتجهيزات والإمكانيات والنظام الحديث بالمستشفى، الأمر الذي يسهل عملية تطبيق فكرة وحدة الطب الاتصالي، للمساهمة في تقديم مزيد من الخدمات الطبية المتميزة والمتقدمة لكل راود المستشفى الجامعي الجديد من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.