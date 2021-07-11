الاستعلام عن رابط الحصول على كود الطالب 2021

يبحث طلاب الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية، عن ما يسمى بـ كود الطالب 2021 ، وهو الذي تم تخصيصه من قبل وزارة التربية والتعليم، والذي سيتمكن الطالب من خلاله من الدخول على الفصول الافتراضية ومنصة الامتحانات الخاصة بالتعليم عن البعد.

خطوات الحصول على كود الطالب 2021 بالرقم القومي

حددت وزارة التربية والتعليم، خطوات الحصول على كود الطالب 2021 التي يجب على الطلاب إتباعها، وهي كالتالي:

ـ يدخل الطالب أو ولي الأمر على موقع الاستعلام عن كود الطالب 2021 من هنــــــــــا .

ـ يتم إدخال الرقم القومي للطالب، الموجود بشهادة الميلاد.

ـ تسجيل تاريخ الميلاد، محافظة الميلاد، اختيار النوع.

ـ الضغط على «تسجيل دخول».

ـ سيتم استخراج كود الطالب للتسجيل بمنصة ادمودو التعليمية.

ما هي منصة ادمودو Edmodo التعليمية

هي إحدى المنصات التعليمية الإلكترونية المجانية، حيث يقدم من خلالها المناهج الدراسية، كما أنها تتيح طريقة للتواصل بين الطلاب والمعلمين، وتتناسب مع تعليق الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

الإعلان عن رابط الاستعلام عن كود الطالب

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت منذ أشهر رابط الاستعلام عن كود الطالب، حتى يستطيع طلاب المرحلة الثانوية، في الصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي؛ من تسجيل الدخول وأداء الامتحانات إلكترونيا.

وقرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بنظام البابل شيت، وهذا ما تم تطبيقه بالفعل على امتحان اللغة العربية أمس للشعبة العلمية.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021

وانطلقت أمس، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020-2021، وذلك بواقع 392 ألفًا و863 طالبًا وطالبة "بالشعبة العلمية"، قاموا بأداء امتحان مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 393 ألفًا و883 طالبًا وطالبة "بالشعبة العلمية"، وذلك داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

اقرأ ايضا

والجدير بالذكر، أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين من المقرر أن يؤدوا امتحانات هذا العام، يبلغ نحو 651 ألفًا و28 طالبًا وطالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية)، وذلك على على مستوى جمهورية مصر العربية.