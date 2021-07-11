الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك: إعطاء 49.9 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية و وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، إلى أنه تم حتى الآن إعطاء 49.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بنحو 486 ألفا و472 جرعة في اليوم الواحد. واستنادا إلى هذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق المكسيك تسعة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت المكسيك حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 29 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 2.59 مليون إصابة، وتم تسجيل 234 ألفا و907 حالات وفاة.  وجرى تسجيل أول إصابة بالفيروس في المكسيك قبل عام و 19 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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