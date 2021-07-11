الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حماة الوطن» يحذّر من صفحات مجهولة تستغل اسمه على «فيسبوك»

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

حذّر حزب «حماة الوطن» من وجود صفحات مجهولة على «فيسبوك» تستغل اسم الحزب  لنشر أخبار مزيفة ومفبركة من شأنها إثارة الفتن وزعزعة واستقرار المشهد السياسي والتناغم الحزبي.

وأكد الحزب أن المصدر الوحيد  للبيانات التي يصدرها الحزب هي الصفحة الرسمية للحزب الموجودة على «فيسبوك» https://www.facebook.com/homatelwatn1 .

وأشار إلى أنه يخلي مسؤوليته من أي بيان أو خبر ينشر عنه أو من قياداته يصدر من خارج الصفحة الرسمية للحزب.

وأضاف الحزب أي أى بيانات كاذبة تصدر باسم الحزب سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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