«حماة الوطن» يحذّر من صفحات مجهولة تستغل اسمه على «فيسبوك»

حذّر حزب «حماة الوطن» من وجود صفحات مجهولة على «فيسبوك» تستغل اسم الحزب لنشر أخبار مزيفة ومفبركة من شأنها إثارة الفتن وزعزعة واستقرار المشهد السياسي والتناغم الحزبي.

وأكد الحزب أن المصدر الوحيد للبيانات التي يصدرها الحزب هي الصفحة الرسمية للحزب الموجودة على «فيسبوك» https://www.facebook.com/homatelwatn1 .

وأشار إلى أنه يخلي مسؤوليته من أي بيان أو خبر ينشر عنه أو من قياداته يصدر من خارج الصفحة الرسمية للحزب.

وأضاف الحزب أي أى بيانات كاذبة تصدر باسم الحزب سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.