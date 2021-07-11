الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صدم صاحبه أثناء الهرب.. ضبط عامل سرق محل بقالة في كفر الجنينة بالدقهلية

حبس
حبس

تمكن أهالي قرية كفر الجنينة بمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، من ضبط لص سرق أحد محلات البقالة بالقرية، وذلك بعدما صدم مالك المحل  بسيارة "بيك آب" أثناء محاولته الهروب.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة نبروة من بعض الأهالي بقرية  كفر الجنينة بدائرة المركز، بتمكنهم من ضبط لص حال قيامه بالشروع في سرقة أحد المحلات بذات القرية .

 تفاصيل الواقعة


بانتقال الضباط والفحص تبين قيام الأهالي بضبط "م. ص. ع. ع " 35 سنة، عامل ، ومقيم قرية " افنيش "دائرة المركز، حال قيادته السيارة رقم " بيك اب " غير مبلغ بسرقتها لقيامه بسرقة محل بقاله ملك المدعو " أ. إ. ي. م " 20 سنة، طالب ، ومقيم قرية " كفر الجنينة " دائرة المركز، وبحوزته (بلغ مالي 2500 جنيه و5  قاروصة سجائر " وعثر داخل السيارة قيادته على سلاح ناري عبارة عن ( طبنجة عيار 9 مم ماركة حلوان غير مدون عليها ارقام وبخزينتها عدد " 7 " طلقات من ذات العيار - مقص حديدي - سلاح أبيض " سنجة " - عدد " 2 " هاتف محمول ). 

وتبين أنه اثناء قيام الأهالي بضبط المتهم اصطدم بمالك المحل المشار اليه بالسيارة قيادته مما ادي الي حدوث اصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، وتم نقله الي مستشفيي نبروه المركزي وتلقي العلاج اللازم وتصرح له بالخروج. 

أقوال الشهود واعترافات المتهم


و بسؤال مالك الحل اید ذات المضمون واضاف بقيام المتهم بسرقة المبلغ المالي والسجائر المشار اليهم سلفا، عن طريق قص النقل الخاص بباب المحل باستخدام المقص الحديدي المضبوط حوزته
وبسؤال المتهم أيد ذات المضمون ،واقر بان السلاح المضبوط خاص به، و تم التحفظ على المضبوطات والسيارة، ويجري استكمال الفحص وتطوير مناقشة المتهم، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة

ضبط الدقهلية محل بقالة الأهالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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