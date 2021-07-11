1.112 إصابة جديدة بكورونا و 13 حالة وفاة بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1.112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 501 ألفًا و195 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيانٍ لها، أنه تم تسجيل 1.189 حالات شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 482 ألفًا و414 حالة.

وسجَّلت السعودية 13 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 7.976 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 10.805 حالة، من بينها 1.418 حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية 19.614.937 جرعة حتى الآن.

وحثت وزارة الصحة السعودية على المبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام

وفي أوائل يوليو الجاري، قررت المملكة العربية السعودية، منع سفر المواطنين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وإثيوبيا، وفيتنام، وأفغانستان، في إطار حرص المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا «كوفيد 19»، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

وفي وقتٍ سابق، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فقد تقرر ما يلي:

- منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية؛ إلى كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقًا.

- كما تقرر تعليق القدوم من كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، بالإضافة إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية؛ إلا لمن مكث 14 يومًا خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلًا عن جميع الدول المعلنة سابقًا.

- إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم.