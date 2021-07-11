الأنصاري: إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالفيوم نقطة مضيئة لقطاع التعليم

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر الشريف، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم وجامعة الأزهر في المجالات الطبية والتعليمية والدعوية.

شهد اللقاء الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد الضويني وكيل مشيخة الأزهر الشريف، والدكتور محمد فكري نائب رئيس جامعة الأزهر فرع البنات، والدكتور محمد عوض بحر، أستاذ الهندسة الإنشائية، نائب مدير مركز الاستشارات الهندسية بجامعة الأزهر.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال اللقاء استعراض الإجراءات التنفيذية لإنشاء فرع لجامعة الأزهر الشريف، على أرض محافظة الفيوم، تحمل مسمى "كلية البنات الأزهرية" على قطعة أرض كائنة بمنطقة دار الرماد بمدينة الفيوم، وذلك من خلال إحلال وتجديد المبنى الحالي المخصص لكلية الدراسات الإسلامية والعربية والتي تضم 4 شعب أو أقسام هى الشريعة الإسلامية، والشريعة والقانون، واللغة العربية، وأصول الدين، واستحداث أقسام جديدة تتماشى مع البيئة المحيطة، وتخدم مجالات سوق العمل المختلفة، مثل رياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد المنزلي، والدراسات الإنسانية، والترجمة واللغات، وغيرها، وفقاً لاحتياجات المحافظة من هذه التخصصات.

وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على التعاون والتنسيق المتبادل مع مختلف الجهات، لدعم القطاعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة، مشيراً إلى أهمية تضافر كافة الجهود للوصول إلى أفضل النتائج، لافتاً إلى التنسيق مع جامعة الأزهر في تنفيذ المبادرات التوعوية التي تهدف إلي نشر المنهج الوسطي للإسلام ومحاربة الفكر المتطرف، فضلاً عن القوافل الشاملة للقرى النائية في المجالات الطبية والتوعوية والاجتماعية.

وقال "الأنصاري" إن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالفيوم سيكون نقطة مضيئة فى التعليم بالفيوم، فضلاً عن الدور الهام والحيوى فى التخفيف عن الطالبات من مشقة السفر إلى القاهرة، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لفرع جامعة الأزهر حتى تستكمل إنشاءاتها، وتؤدى دورها فى خدمة العملية التعليمية، ووجه المحافظ، مسئولي الأزهر بسرعة الانتهاء من إعداد الرسومات الهندسية والمخطط الزمني لتنفيذ كلية البنات الأزهرية بأقسامها المختلفة، وذلك بالتوازي مع إعداد الدراسات اللازمة للتخصصات العلمية الجديدة التي سيتم إضافتها، مؤكداً على ضرورة أن تكون الأقسام الجديدة في تخصصات غير نمطية تتماشى مع سوق العمل.

كما وجه المحافظ، رئيس مدينة الفيوم، بتسهيل إجراءات الترخيص لفرع الجامعة، والتنسيق مع مسئولي الأزهر لاستيفاء الأوراق المطلوبة للترخيص، مثمناً دور الأزهر، المؤسسة الدينية الأقدم والأكبر على مستوى العالم، في نشر مفاهيم الإسلام السمحة والتصدي للأفكار الهدامة، فضلاً عن رفع الوعي لدى المواطنين خاصة الشباب وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

وطلب المحافظ خلال اللقاء تنظيم قافلة شاملة من الأزهر الشريف، لإحدى قرى المحافظة، تشمل المجالات الطبية والبيطرية والاجتماعية والتوعوية، فضلاً عن مجالات محو الأمية، وتم الاتفاق على اختيار المحافظة لإحدى القرى وتحديد احتياجاتها من التخصصات الطبية، والأدوية اللازمة، وإخطار الأزهر خلال هذا الأسبوع، لسرعة تنفيذ القافلة، كما أعلن المحافظ خلال اللقاء أنه سيتم دراسة توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر، لسد العجز في التخصصات الطبية بالمستشفيات الحكومية.



كما تم خلال اللقاء استعراض جهود الأزهر الشريف خلال الفترة الماضية فى تصحيح المفاهيم المغلوطة وتوعية الشباب المقبلين على الزواج، بأهمية الزواج فى تكوين الأسر المصرية، والبحث فى أسباب الطلاق كوقاية استباقية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وفي نهاية اللقاء تبادل محافظ الفيوم، ورئيس جامعة الأزهر الدروع التذكارية.