«اللغة العربية» تطمئن طلاب الثانوية العامة بمصر الجديدة (فيديو)

حالة من الارتياح سيطرت على طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم بمدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة النموزجية بنات بمصر الجديدة، بعد خروجهم من اللجان وأداء امتحان اللغة العربية، حيث أشاد معظم الطلاب مستوى الامتحان وأنه كان في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة كان أغلبها سهلا، واستقبل عدد من أولياء الأمور ذويهم بالأحضان بعد انتهاء المادة الأولى على خير.

طلاب الثانوية العامة بمصر الجديدة

و حرصت المدرسة على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا قبل دخول الطلاب اللجان.

وقالت الطالبة سارة أحمد، إن الامتحان كان مستواة جيدا وكان هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى التمعن والتركيز بشكل أكبر كما هو الحال في أي إمتحان فلابد من وضع نقاط لتمييز الطالب المتفوق عن غيره لكن على المستوى العام في الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط.

من جهتها، قالت الطالبة ريهام سليمان، إن امتحان اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة كانت سهلة إلى حد ما يتخللها بعض النقاط الأكثر صعوبة كذلك الوقت كان مناسبا فيما تتمنى أن تسير باقي المواد على نفس النهج.

وانطلق صباح يوم السبت الموافق 10 من الشهر الجاري ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

وتوجه طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم ورياضة لأداء أول امتحاناتهم في مادة اللغة العربية وتفتح اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب وإتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

واوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحان يتكون من ٦٠ سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

طلاب الثانوية العامة بمصر الجديدة

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها ٢١٨٩ لجنة علي مستوي الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، و لصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسكً المخصص لجلوسه باللجان.

ومن المقرر أن يبدأ امتحان طلاب الثانوية العامة، فى المواد التي تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجاري وحتى 2 أغسطس المقبل.

طلاب الثانوية العامة بمصر الجديدة

ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية اليوم السبت ١٠ يوليو امتحان اللغة العربية، الإثنين ١٢ يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، الاربعاء١٤ يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية، السبت ٢٤ امتحان مادة الفيزياء، الاثنين ٢٨ الرياضيات التطبيقية الديناميكا، السبت ٣١ يوليو الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا، الاثنين ٢ أغسطس امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة امتحان مادة التفاضل والتكامل.

بينما ظل امتحان الشعبة الأدبية يوم الأحد الأحد ١١ يوليو امتحان اللغة العربية، الثلاثاء ١٣ يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، الخميس ١٥ يوليو امتحان الجغرافيا، الأحد ١٨ يوليو امتحان الفلسفة والمنطق، الأحد ٢٥ يوليو امتحان التاريخ، الثلاثاء ٢٧ يوليو امتحان علم النفس والاجتماع، الخميس ٢٩ يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.