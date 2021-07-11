«جنبلاط»: حل مشكلات لبنان لن يأتي من الخارج

طالب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​، بعدم نبش الماضي، والنظر إلى المستقبل، من خلال التعاون والتعاضد دون تمييز بين تيار سياسي وآخر، حيث لا قيمة للخلافات السياسية.

وجدد جنبلاط الدعوة إلى تنازل الفريقين من أجل تشكيل حكومة توقف الانهيار الحاصل والكارثة التي وصل لبنان إليها، وفقًا لموقع النشرة اللبناني.

وتابع جنبلاط، خلال جولته على بلدتي بريح والفوارة ​الشوف​، "التراجع التدريجي للوضعين الاقتصادي والاجتماعي، والمطلوب اليوم التكاتف والتضامن الاجتماعيين، والنظر إلى المستقبل لا الماضي المستقبل في كيفية الصمود الاجتماعي والاقتصادي أمام الكارثة التي وصلتنا، وكما لا تعلمون لم يبق دولة من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وأمريكا إلا وقالت، أنتم تتحملون المسؤولية لستم كشعب وإنما في تشكيل الحكومة وإذا ما شكلت الحكومة ممكن إذ ذاك المساعدة في النهوض ووقف التدهور، والسفيرة الفرنسية كما رأيتم أمام رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب في السراي كانت جدا صريحة وقالت له حتى أن كحكومة مستقيلة كنت تستطيع اتخاذ إجراءات لمنع الانهيار الاقتصادي ومخاطبة ​صندوق النقد الدولي​ والبنك الدولي، وفي انتظار أن تستطيع هذه الحكومة المستقيلة وانتظار الجديدة بعد أن يكون هناك تنازل من الفريقين من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، في هذه الحال تستطيع الحكومة المستقيلة القيام بالإجراءات".

وأوضح جنبلاط، أن الحل لن يأتي من الخارج وإنما الحل في الداخل، وفقا لموقع النشرة اللبناني.