الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تمهد لإعلان الجمهورية الجديدة.. مدبولي: لن نسمح بتأخير مشروعات العاصمة الإدارية

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، ضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارة والهيئة.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة الانتهاء من كل المشروعات الجاري تنفيذها في مواعيدها المقررة، قائلًا: "لن يتم السماح بأي تأخير، وسبق أن أكدت على ضرورة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع في المحاور الرئيسية، والالتزام بذلك في أقرب فرصة، مع ترك المحاور الفرعية لأعمال الإنشاءات التي تتم".

 كما كلف رئيس الوزراء برفع كل مخلفات البناء على الفور من مواقع العمل، والإسراع بالانتهاء من أعمال المرافق بالكامل، لافتًا إلى أن هذا المشروع يعد نموذجًا يعكس قدرة الشعب المصري، ويمهد لإعلان ميلاد الجمهورية الجديدة، وفق ما أعلنته القيادة السياسية، مشددًا في هذا الإطار على أهمية أن يكون سير العمل وفق برنامج زمني محدد يتم الالتزام به، ومؤكدًا: "سأتابع معدلات التنفيذ دوريًا، وعلى استعداد لزيارة العاصمة أسبوعيًا لمتابعة الموقف عن كثب". 

 وعقب الاجتماع بدأ رئيس الوزراء مع وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية، جولة موسعة يزور خلالها العديد من مواقع العمل والإنشاءات لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
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العاصمة الإدارية الجديدة مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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