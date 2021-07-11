غرفة عمليات كفرالشيخ: لم نرصد أي مخالفات في امتحانات الثانوية العامة لليوم الثاني

أعلنت غرفتا عمليات محافظة كفرالشيخ، وعمليات التربية والتعليم، عدم وجود أي تجاوزات في أعمال امتحانات الثانوية العامة بـ86 لجنة موزعة على 12 إدارة تعليمية، كما لم ترصد أي حالات غش، اليوم الأحد ، لليوم الثاني على التوالي.

كما تابعت غرفة عمليات محلية بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كل المعوقات التي تواجه العمل بها.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم: "تقدم لليوم الأول الأحد، للشعبة الأدبية 6 آلاف و363 طالبًا وطالبة، وتغيب 14 طالبًا وطالبة فقط، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب 99.8% موزعين على 86 لجنة في 12 إدارة تعليمية بالمحافظة".

وأكد تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، عدم رصد أي شكاوى خاصة داخل اللجان باليوم الأول للشعبة الأدبية، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم.

وأضاف أن غرفة العمليات ما زالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفرالشيخ.

وأدى طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية)، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية بإجمالي عدد 257 ألفًا و145 طالبًا وطالبة.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالبًا وطالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالبًا وطالبة.

وانطلقت صباح أمس، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وأدى 392 ألفًا و863 طالبًا وطالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 393 ألفًا و883 طالبًا وطالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألفًا و28 طالبًا وطالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.



