بث مباشر.. «الدستور» ترصد آراء طلاب الثانوية في «عربي الأدبي» بالبحيرة

رصدت "الدستور" في بث مباشر من أمام مدرسة الحرية الثانوية للبنات التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، رد فعل طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة الأدبى عقب الانتهاء من أداء امتحان اللغة العربية.

وأكد الطلاب خلال البث المباشر على أن الوقت غير كافى لأداء امتحان اللغة العربية، مشيرين إلى أن امتحان اللغة العربية طويل ويحتاج إلى أكثر من 4 ساعات لكي يتمكنوا من الحل، بينما أكدت إحدى الطالبات أنهم وقعوا على الأوراق أكثر من 7 توقيعات، وكل ذلك من وقت الامتحان.

وطالب نبيل أغا، والد إحدى الطالبات، وزير التربية والتعليم بمد فترة الامتحان نظرا لطول الأسئلة، ومن أجل أن يكون هناك وقت كافى حتى يتمكن الطلاب والطالبات من حل الامتحان والمراجعة.

وانطلقت صباح أمس، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020-2021، حيث أدى 392 ألف و863 طالب وطالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 393 ألف و883 طالب وطالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألف و28 طالب وطالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

جدير بالذكر أن اليوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان اللغة العربية بإجمالي عدد 257 ألف و145 طالبا/ طالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالب/طالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالب/طالبة.