«سعد الدين»: المبادرة الرئاسية تستهدف تحويل 400 ألف سيارة للعمل بالغاز خلال 3 سنوات

قال الدكتور محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن خطة الدولة هي تحويل 90 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام الجاري، ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار.

وأشار “سعد الدين”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن المستهدف الوصول إلى 400 ألف سيارة تعمل بالغاز خلال 3 سنوات، مؤكدًا أن الدولة عازمة على التوجه إلى الطاقة النظيفة ويجري إنشاء ٥٠٠ محطة جديدة لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية؛ بهدف زيادة وتحفيز المواطنين لتحويل سياراتهم لتعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف أن إجمالي عدد السيارات التي تم تحويل بالفعل في مصر للعمل بالغاز الطبيعي بلغت نحو 375 الف سيارة حتى الآن، خلال الفترة الخمس سنوات الماضية، متوقعًا زيادة عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي خلال الخمس سنوات المقبلة بعد توجه الدولة لتحفيز استيراد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي حاليًا.

وأشاد رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية بدور القيادة السياسة في إعادة هيكلة قطاع الطاقة في مصر، حيث إن مصر كانت تعاني من نقص شديد في الطاقة سواء البترول أو الكهرباء مما ادي الي تحقيق هذه التنمية الشاملة في هذا القطاع موضحا أن حجم انتاجنا من الكهرباء كان لا يتعدى ٢٢ الف ميجا وات واستهلاكنا بلغ ٢٩ الف ميجا وات وكان العجز يصل الي ٧ آلاف ميجا وات وبعد وضع الرئيس السيسي هذا القطاع علي اهم أولويات الدولة استطاع في وقت قياسي دخول ٢٥ ألف ميجا وات جديدة ليصبح إجمالي ٤٧ الف ميجا وات وبلغ استهلاكها الحالي ٣٣ الف ميجا وات وحجم الإنتاج هذا العام ٥٨ الف ميجا وات ليصبح الفائض الحالي ٢٥ الف ميجا وات يتم تصديرها للأسواق المجاورة منها الأردن والسودان وليبيا والسعودية متوقعا الوصول إلي ٦٥ الف ميجا وات بحلول عام ٢٠٢٢ .

ولفت إلى أنه بالنسبة لقطاع البترول فكان يواجه نقص شديد حيث أن إنتاج مصر من الغاز كان لا يتعدى ٢.٤ مليار قدم مكعب يوميا من الغاز وحاليا وصلنا ٧.٥ مليار قدم مكعب يوميا وهذا ادي الي وفرة نحو ١.٥ مليار قدم مكعب، ما أدى إلى انتعاشة كبيرة للصناعة ومع دخول الاكتشافات الجديدة ستحقق مصر طفرة كبيرة في هذا القطاع، موضحا أن مصر احتلت المركز الثاني إفريقيًّا والخامس على مستوى الشرق الأوسط في إنتاج الغاز الطبيعي، والـ13 عالميًّا في 2019.