«الكهرباء»: تطوير وتنمية 5 قرى جديدة بمطروح ضمن مبادرة «حياة كريمة»

من أجل تنفيذ رؤية القيادة السياسية تجاه التوسع فى مشروعات التنمية

وصل أحد قطارات التطوير والتنمية للقري الأكثر احتياجًا المنطلقة على مستوي محافظات مصر تحت عنوان مبادرة "حياة كريمة" نطاق محافظة مطروح ضمن المرحلة الأولى، مستهدفًا 5 قرى وهي: (سيدى شبيب - زاوية العوامة - أبو مزهود - بهى الدين - سيدنا هود).

تسابق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الزمن من أجل تنفيذ رؤية القيادة السياسية تجاه التوسع فى مشروعات التنمية وإعادة توزيع السكان علي مستوي كافة المحافظات في الوجهين القبلي والبحري، وذلك من خلال العمل علي توفير شبكات الكهرباء في كل المناطق في مصر من الجنوب إلي الشمال لتنفيذ مشروعات التنمية بها فى أي مكان على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء شديد الحرص على تنفيذ استراتجية الدولة للتوسع العمراني والسكاني والعمل على توفير شبكات الكهرباء فى كل المناطق المؤهلة لجذب الاستثمارات والسكان.

وتستهدف مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، العمل على تطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجا، وتحسين ورفع مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجا، وتطمح المبادرة لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين في القرى المستهدفة.

وتتضمن مبادرة “حياة كريمة” عدد من الأهداف الرئيسية، وهي:

1. التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

2. التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

3. الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

4. توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

5. إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.

6. تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة.

7. الاستثمار في تنمية الانسان المصري.

8. سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

9. إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.