سعفان ومحافظ سوهاج يلتقيان رجال الأعمال والمستثمرين بالغرفة التجارية

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمقر الغرفة التجارية بسوهاج، المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج بحضور أعضاء الغرفة وبعض أصحاب الأعمال والمستثمرين بالمحافظة، في لقاء بعنوان “جائحة كورونا وأثرها على أصحاب الأعمال”.

في مستهل اللقاء قال الوزير إن هذه الجولة تعتبر أول زيارة لمحافظة سوهاج، ووزارة القوى العاملة تحاول دائما التواصل الدائم مع كافة أطراف العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، فهم مرتبطين في ثلاثية تسمى ثلاثية العمل، وبالتالي لابد أن تجمعهم علاقة عمل مشتركة في كل عمل، وهي أساس نجاحه.

وأكد الوزير أن التفتيش على المنشآت الذي تقوم به مديريات القوى العاملة بالمحافظات ينصب في الأساس على علاقات الإنتاج وثلاثة العمل في المقام الأول قبل تنفيذ اللوائح والقوانين الموضوعة، والمفاوضة الجماعية دائما هي الأساس في حالة وجود أي مشكلة بين العمال وأصحاب الأعمال للوصول إلى مناخ عمل جيد يخدم العامل وصاحب العمل والدولة ككل.

وأوضح الوزير أن القوى العاملة مستعدة لتطبيق ذلك، ومستعدة لعمل ندوات توعية لأصحاب الأعمال لتعريفهم بمجالات العمل والسلامة والصحة المهنية، كما أنها أطلقت مبادرة "مصر أمانة بين ايديك" لتحقيق ذلك وسوف يتم إطلاقها مرة أخرى من سوهاج بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

واستمع الوزير إلي مشكلات بعض أصحاب الأعمال والعمال الحاضرين للقاء، فيما يخص عمالة المخابز، والحرف اليدوية وإعداد قاعدة بيانات لأصحابها، والتي تشتهر بها المحافظة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والعمل على توفير "حياة كريمة" لهم، لأن مستقبل الوظائف في الحرف اليدوية.

وأشار الوزير إلي أن أمل مصر في المشروعات الصغيرة، والمشروع الصغير متاح لكل الشباب، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، ومع كل خطوة نجاح يحصل على دعم متعدد من الجهاز حسب درجات نجاحه واجتهاده والوفاء بالتزاماته، وبالإخلاص والإصرار يمكن تحقيق النجاح في أي مشروع.

ولفت الوزير أن معدلات نمو تلك المشروعات تصل إلى 10% كبداية، وبالتالي توفير فرص عمل كل عام متزايدة، بحيث تكون هناك أماكن توظيف أبنائنا في تلك المشروعات، والتكاتف لازالة العقبات أمام الشباب من الجهات المعنية مع الغرفة التجارية، كما يمكن تنظيم جلسات مشتركة فيما بين الجهات لتوفير حلول لمشكلات الشباب من أجل تحقيق الهدف المحدد والواقع المنشود.

بدوره قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن هناك مجالات متعددة في التعاون مع الوزارة في مختلف القطاعات ومجالات العمل لخدمة أبناء المحافظة في مختلف بيئات العمل لحمايتهم ورعايتهم.

وفي نفس السياق قال إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركة العربي تخدم 40 ألف عامل، في 3 مناطق صناعية كبري، ومراكز لوجستية على مستوى المحافظة، كما تم إنشاء عيادات طبية داخل كل مصنع، وتم عمل نظام إلكتروني للكشف الطبي لمتابعة العمال وأسرهم وحالتهم الصحية بشكل دوري، لحمايتهم ورعايتهم وتم النجاح في تطبيقها بالتعاون فيما بين العمال وإدارة الشركة، فالكل شركاء في منظومة العمل.

ومن جهته، استعرض الدكتور هشام أبوزيد، مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، إنجازات المديرية في مجالات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وتطبيق المديرية لمبادرة وزير القوى العاملة "مفتش جديد " والتي تحث علي التعاون مع أصحاب الأعمال وخلق بيئة عمل سليمة وآمنة وزيادة التوعية والحد من اتخاذ إجراءات قانونية بالغلق للمنشأت حفاظا على طرفي العملية الإنتاجية باستثناء الحالات القانونية التي تمثل خطورة داهمة التي تستلزم هذا الإجراء.

وقال أبوزيد، إن المديرية خلال العام 2020/2021 قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش علي 5435 منشأة منها 125 منشأة كثيفة العمالة يعمل بها 50 عاملا فأكثر، وتم منح مهل قانونية لها لتوفيق أوضاعها واستوفت منها 1674 منشأة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لعدد 716 منشأة وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003 ولم يتم الغلق الإداري إلا لعدد 39 منشاة فقط تشكل خطورة داهمة وفقا للقانون.

كما تم تنفيذ 84 حملة عادية ونوعية ومشتركة وتم تنفيذ 50 ندوة توعية وحضور لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشات، ونتيجة لزيادة التوعية وزيارات التفتيش لم يقع إلا 7 حوادث جسيمة فقط.

وفي مجال التفتيش العمالي أشار مدير المديرية إلي أنه تم التفتيش على 8455 منشأة وتم تنفيذ 380 حملة تفتيش نهاري وليلي ومتنوعة تم منح جميع المنشآت المهل القانونية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 371 منشأة مخالفة، وتم استيفاء كافة مستحقات صندوق إعانات الطوارئ من المنشآت التي يعمل بها 30 عاملا فأكثر وفقاً للقانون 156 لسنة 2002 وبلغت نسبة السداد 100% دون متأخرات هذا العام بقيمة اثنين مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وسبعون جنيها.

وفي قطاع المخابز قامت المديرية عن طريق مكاتبها بتحرير 360 عقد عمل جديد لعمال المخابز ويتم حل كافة معوقات هذا القطاع بالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية ومديرية التموين وشعبة المخابز بالغرفة التجارية ونقابة عمال المخابز والتأمين الصحي وجميعهم أعضاء في المكتب الفرعي لرعاية وتشغيل عمال المخابز برئاسة مدير مديرية القوي العاملة.

من جانبه رحب خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية، بالوزير والمحافظ، مؤكدا أنه مرت أوقات عصيبة على مصر تداعت فيها الأزمات خلال العقد المنقضي، ومن فضل الله أن أنعم الله برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه للدفاع عن هذا الوطن، كما تمكنوا هؤلاء الجنود من الدفاع عن حدودنا وإسقاط طيور الظلام خاصة في سيناء العظيمة.

وهنأ رئيس الغرفة، الوزير في النجاح بملف العمالة المصرية في الداخل والخارج خلال الجائحة والتي عصفت بالعالم كله، كما رحب بالمحافظ ومجهود العظيم في خدمة المحافظة والدعم المقدم للغرفة التجارية، والمسؤولية العظيمة التي تولاها وكان مقررا لها.

وأشار أنه تم تشكيل غرفة عمليات مستمرة ودائمة لخدمة أبناء سوهاج، في مواجهة أزمة كورونا ولم تنقص أي سلعة غذائية من المحافظة بل والسلع الطبية وغيرها.

وفي ختام اللقاء أهدى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية درع الغرفة التجارية المصرية بسوهاج، لوزير القوى العاملة، والمحافظ ومدير مديرية القوي العاملة، تقديرا منه بالدور الذي تقوم به الوزارة والمحافظة في الحفاظ على العلاقة الإنتاجية ودفع عجلة الاقتصاد.