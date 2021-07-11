تشهد افتتاح العاصمة الإدارية.. رئيس الوزراء يتفقد «ساحة الشعب»

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، "ساحة الشعب" المقرر أن تشهد احتفالات افتتاح المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

رافق مدبولي الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ولفيف من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

واستهل مدبولي جولته في العاصمة الإدارية بعقد اجتماع في مقر مجلس الوزراء الجديد، مع وزير الإسكان وفريق هيئة المحتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المنفذة والمشرفة على مشروع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي جولة مدبولي في إطار الاستعدادات النهائية للانتقال الحكومي للحي الجديد والمرتقب خلال أسابيع قليلة.

ومن المقرر أن يتفقد مدبولي عددا كبيرا من المشروعات الجاري تنفيذها داخل العاصمة الجديدة، استعدادا لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الأخير من العام الجاري بحسب ما أعلنته الدولة.

وكان قد زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، المصنع الإقليمي لشركة "شنايدر إليكتريك" بمدينة بدر، ورافقه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي الشركة والمصنع.

وخلال الزيارة استمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى عرض تقديمي من المهندس شريف عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة شركة شنايدر مصر، عن نشأة المصنع واستثمارات الشركة في السوق المصري، وكذا شرح حول أحدث خطوط إنتاج "مراكز التحكم والتوزيع" المقرر تصنيعها في مصر، كما شاهد عرضاً توضيحياً لإنتاج الوحدة الرئيسية RM6 كنموذج لما سيتم تصنيعه بالإضافة إلى خط وحدات التغذية الحلقية الذكي الحديث Smart RMU، كما قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية للتعرف على أحدث خطوط الإنتاج بالمصنع، وما تم تنفيذه من استثمارات لبناء خطوط جديدة، وكذا الإطمئنان على تطبيق إجراءات الصحة والسلامة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مصر، مشيداً بالإمكانات المتطورة التي يتميز بها المصنع الإقليمي لشركة "شنايدر اليكتريك" والدور الفاعل الذي يقوم به المصنع في توفير مدخلات الطاقة والتحكم الآلي للعديد من المشروعات الكبرى التي تنفذ على أرض مصر، لافتأً إلى أن السوق المصري يظل واعدا بالعديد من الفرص محفزا الشركات لزيادة استثماراتها.