الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يتابع أعمال الرصف بمركز الوقف: تكلفت 3 مليون و700 ألف جنيه

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة ميدانية لمعاينة طبقة الأساس (التربة الزلطية) لاستكمال أعمال رصف مدخل قرية المراشدة التابعه لمركز الوقف، وللتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف التي وضعتها الدولة. 

رافقه خلال الجولة  المهندس محمد نبيل مدير عام مديرية الطرق والنقل، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أوضح محافظ قنا، أن التكلفة الإجمالية لأعمال استكمال رصف مدخل المراشدة بطول ٢ كيلو متر وبعرض ١٢ متر، حوالي ٣ مليون و ٧٠٠ ألف جنيه، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بقنا، ضمن عملية تجديد ورصف عدد من  مداخل  المدن والمراكز  بأبو تشت وفرشوط ونجع حمادي ودشنا والوقف. 

وأضاف أنه سيتم أخذ عينات من الطرق وإرسالها إلى المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، موضحا أن أعضاء اللجنة المختصة باستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة سيتابعون الإشراف على التنفيذ لتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف.

وأكد أنه لن يتم استلام أي مشروع إلا بعد التأكد من مطابقته لمعايير الجودة والمواصفات المحددة، لافتا إلى أن القيادة السياسية تبذل جهود حثيثة للارتقاء بكافة أعمال البنية التحتية، لا سيما الطرق سواء الداخلية منها أو الإقليمية بهدف التيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم، وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

برنامج فرشوط محمد عملية معامل المواطنين مدير

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