محافظ قنا يوجه بتكثيف الأعمال للانتهاء من تبطين الترع في الوقت المحدد

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التبطين والتدبيش بجنابية ترعة المراشدة التابعة لمركز الوقف بطول ٧ كيلو مترات، ضمن المشروع الذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري، وذلك برفقه المهندس صبري مختار وكيل وزارة الري بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع المحافظ قنا لشرح تفصيلي لأعمال التبطين التي تجري بمركز الوقف، حيث يجري تنفيذ تبطين وتدبيش العملية الأولى بطول ٣٣ كيلو و ١٠٠ متر، بتكلفة إجمالية بلغت ٩٣ مليون جنيه، وتشمل ترع “المراشدة - الحبل - الوقف - النجاجرة - الكسارنة - السنابسة”.

ووجه محافظ قنا بتكثيف الأعمال للانتهاء وفقًا للجدول الزمنى المحدد، مشدداً على القائمين بتنفيذ الأعمال بمراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ومن جانبه قال وكيل وزارة الموارد المائية والري، إنه يجري إصدار مر اسناد لتنفيذ اعمال التبطين لترع ( الرنان - بهيج - عامر - الروكة - القلمينا - محجر دندرة) بطول ١٨ كيلو متر بتكلفة إجمالية ٧٤ مليون جنيه بتمويل من وزارة الري، كما يجري تنفيذ ٢ كوبري علي ترعة وجنابية بتكلفة ٣ مليون و ٥٠٠ الف جنيه بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر



يذكر أن محافظة قنا سيتم بها تنفيذ ٥٧٧ كيلو و٥٠٩ متر طولي ضمن المشروع القومي لتأهيل و تبطين الترع بتكلفة ٢ مليار و٦٣ مليون جنيه وتم الانتهاء من تنفيذ نحو ١٠ % من المستهدف فى المرحلة الأولى.

وكان قد تفقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ،صباح اليوم الأحد، الأعمال التي يجري تنفيذها بمشروع المجزر الآلي بقرية المراشدة التابعة لمدينة الوقف ، وذلك برفقه الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .



أوضح محافظ قنا أن المجزر قائم علي مساحة ٤٢٠٠ م٢ وتبلغ تكلفته الإجمالية حوالي ٤ مليون جنيه بتمويل مشترك من الخطة الإستثمارية للمحافظة و برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومن المقرر الإنتهاء منه خلال عام منذ بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية والتي بدأت في مايو الماضي.



وأضاف "الداودي" أن الهدف من المشروع هو الحفاظ على صحة المواطنين من خلال اتباع الاساليب الصحية في الذبح و إنتاج لحوم صحية وآمنة ، موجها مسئولي الشركة المنفذة بضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقا للخطط الزمنية المحددة لها مع الإلتزام الكامل بالمواصفات الفنية المقررة.



هذا وشدد "الداودي" علي ضرورة مراعاة كافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية للحفاظ علي سلامة جميع العاملين بالموقع، مؤكدا أن هناك لجان متابعة سيتم تنفيذها من المحافظة بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة لرصد أي تجاوزات ومن ثم التعامل معها وفقا لما تقرره النصوص القانونية المنظمة لذلك.