محافظ قنا يتفقد مجمع خدمات المراشدة التابع لمبادرة حياة كريمة

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا مجمع الخدمات بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف ضمن المشروع القومى لتنمية قري الريف المصري بمبادرة حياة كريمة.

رافقه الدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظة قنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا أن مجمع الخدمات يقع علي مساحة ٢٥٠٠ م٢ منها ٦٠٠ م٢ مباني ويحتوى على جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنين في مكان واحد ويتضمن مكاتب للوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي والبريد والسجل التجاري والشهر العقارى والأحوال المدنية وتأمينات ومركز تكنولوجي وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري يمثل المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة ويستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير الوحدات الصحية وتوفير فرص العمل المستدامة.

وكان قد تفقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، عددا من المأخذ الخاصة بمشروع استكمال ري ١٢٥٠٠ فدان بقرية المراشدة رافقه خلال جولته المهندس صبري مختار وكيل وزارة الموارد المائية و الري ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا أن مشروع استكمال الري الخاص باستصلاح ١٢٥٠٠ فدان تضمن انشاء ٤٢ مأخذ علي الترعة الغربية والشرقية بالمشروع مضيفا ان المشروع ممول من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتقدر تكلفته بحوالي ١٣ مليون جنيه و تم تنفيذه بمعرفة وزارة الموارد المائية والري مضيفا انه تم نهو جميع المأخذ ومن المقرر اطلاق المياه بها بعد انتهاء اجازة عيد الاضحي المبارك.

وأضاف "الداودي" أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بمشروعات التنمية المستدامة خاصة الزراعية منها لكونها يمتهنا شريحة عريضة من المصريين، موجها مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بعقد اجتماعات دورية مع المستفيدين من المشروع وصغار الفلاحين لبحث اي مشكلة قد تعرقل زراعة تلك المساحة.