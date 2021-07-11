انطلاق فعاليات اليوم الثاني لملتقى «حور الثالث للفنون» بجامعة دمنهور

بدأ قبل قليل فعاليات اليوم الثاني لملتقى "حور الثالث للفنون" بجامعة دمنهور تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء هشام اّمنة محافظ البحيرة والدكتور عبد صالح رئيس جامعة دمنهور، بمركز دمنهور الثقافي في الفترة من 10 الي 14 يوليو الجاري وبمشاركة 425 طالباً من 10 كليات.

حضر فعاليات اليوم الثاني لملتقي حور الثالث للفنون بجامعة دمنهور، الدكتور مصطفي حمزة عميد كلية التربية للطفولة المبكرة والدكتور محمد رفعت الإمام عميد كلية الاّداب، وعدد من وكلاء واساتذة الكلية والموسيقار هاني شنودة و الدكتور محمود بيومي و الدكتور محمد عارف أعضاء لجنة التحكيم.

حيث قدم كورال كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة دمنهور بقيادة المايسترو الدكتور محمد علي موسي و بإشراف الدكتور مصطفي حمزة عميد الكلية ، عدداً من الاغاني والموشحات بالإضافة الي عرض " ميدلي" من الأعمال الدرامية للملحن محمد رحيم.

وشملت فقرات الحفل مصر غادت شمسك الذهبي كلمات وألحان الأخوين رحباني و موشح يا شادي الألحان من التراث ألحان سيد درويش و في الغناء الفردي قدمت الطالبة فرح محمد السيد نصار أغنية مليش أمل في الدنيا كلمات حسين السيد ألحان محمد عبد الوهاب و في يوم وليلة أداء الطالب محمد محمود السيد حزين كلمات حسين السيد و ألحان محمد عبد الوهاب و الأطلاء أداء الطالبة رباب مصلح السيد حشاد، كلمات ابراهيم ناجي و ألحان راض السنباطي.

ويضم فريق العازفين بالكورال هيثم نبيل الكاتب وأحمد يسري قطري وأحمد عبد الرحيم الاشقر وأحمد محمد الليثي وتامر الشامي وعمر عبد الحميد القليني، أداء غنائي نادين عبد السلام علي ولقاء محمد حفني المصري ومنار السيد الصعيدي ومنة الله عمر ومادلين نبيل حبيب وآية نور عبد العزيز ورباب مصلح حشاد وهدي محمد حمدان وكرستين شكري ومروة عمار متولي وأسماء سامي السيد ومحمد محمود حزين وديانا اشرف امين وايماب محمود عبدالوهاب ومي محمد سليمان و اميرة نبيل أبو حمد و فرح محمد نصار وايمان شعبان فتحي.