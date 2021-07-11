محافظ قنا يفتتح مشروع محطة مياه القلمينا

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الأحد مشروع إحلال وتجديد كلي محطة مياه الشرب النقالي بقرية القلمينا التابعة لمركز الوقف، بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عبده صالح رئيس هيئة الصرف الصحى والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأوضح محافظ قنا أن المحطة تبلغ طاقتها الإنتاجية ٢٥ لتر لكل ثانية وتبلغ تكلفة أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة ٥ مليون جنيه ضمن المشروع القومى لتنمية قري الريف المصري بمبادرة حياه كريمة، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار سعى المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير حياة كريمة للمواطن القنائي.



يذكر أن حجم الاستثمارات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا بلغت 6.5 مليار جنيه من خلال تنفيذ 67 مشروع مياه شرب، ما بين محطات وشبكات مياه، ويجرى الآن استكمال تنفيذ 9 مشروعات أخرى، بالإضافة إلى تنفيذ 10 مشروعات فى قطاع الصرف الصحى، كما يجرى استكمال تنفيذ 26 مشروعا آخر.

وكان قد تفقد تفقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، عددا من المأخذ الخاصة بمشروع استكمال ري ١٢٥٠٠ فدان بقرية المراشدة رافقه خلال جولته المهندس صبري مختار وكيل وزارة الموارد المائية و الري ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأوضح محافظ قنا أن مشروع استكمال الري الخاص باستصلاح ١٢٥٠٠ فدان تضمن انشاء ٤٢ مأخذ علي الترعة الغربية والشرقية بالمشروع مضيفا ان المشروع ممول من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتقدر تكلفته بحوالي ١٣ مليون جنيه و تم تنفيذه بمعرفة وزارة الموارد المائية والري مضيفا انه تم نهو جميع المأخذ ومن المقرر اطلاق المياه بها بعد انتهاء اجازة عيد الاضحي المبارك.

وأضاف "الداودي" أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بمشروعات التنمية المستدامة خاصة الزراعية منها لكونها يمتهنا شريحة عريضة من المصريين، موجها مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بعقد اجتماعات دورية مع المستفيدين من المشروع وصغار الفلاحين لبحث اي مشكلة قد تعرقل زراعة تلك المساحة.