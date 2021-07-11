الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

رئيس جامعة بني سويف يزور طالبة كلية التربية المصابة بشلل الأطراف الأربعة

الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن

زار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، طالبة كلية التربية التي تعاني من شلل بالأطراف الأربعة وصعوبة بالغة بالتنفس والبلع نتيجة التهاب حاد بالأعصاب الطرفية، حيث اطمأن من الأطباء على حالتها الصحية بعد أن تم حجزها بمستشفى بني سويف الجامعي، وقام الدكتور منصور بإهداء أسرة الطالبة باقة ورد.

وقال الدكتور منصور لأهل الطالبة إنه يتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لحين تماثلها للشفاء واستقرار حالتها الصحية، متمنياً الشفاء العاجل لها وعودتها لأسرتها وأصدقائها مرة أخرى، وأنه فور علمه بالواقعة وجه على الفور التموين الطبي بمستشفى بني سويف الجامعي بسرعة شراء الحقن اللازمة لعلاجها والبالغ عددهم 56 حقنة بتكلفة 200 ألف جنيه.

ووجه رئيس جامعة بنى سويف، عميد كلية الطب ومدير المستشفى بمتابعة حالة الطالبة وتقديم تقرير مفصل عن حالتها على مدار الساعة لحين تماثلها للشفاء وتوفير كل ما تحتاجه، مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهداً لمساندة أبناءها الطلاب في كل ما يحتاجونه، ونساندهم فى كافة الأزمات وأن مكتبي مفتوح في أي وقت من أجل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

فيما عبرت أسرة الطالبة عن شكرها وتقديرها لزيارة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة لنجلتها واستجابته السريعة بتوفير علاج نجلتها وتحمل الجامعة تكاليف العلاج.

استجاب الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، في لافتة إنسانية لاستغاثة الطالبة حيث وجه على الفور التموين الطبي بمستشفى بني سويف الجامعي بسرعة شراء الحقن اللازمة لعلاجها والبالغ عددهم 56 حقنة بتكلفة 200 ألف جنيه.

وأوضح الدكتور منصور أنه أجري اتصالاً هاتفياً مع أسرة الطالبة للاطمئنان على حالتها حيث تم حجزها داخل مستشفى بني سويف الجامعي ويتم حالياً تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لحين تماثلها للشفاء واستقرار حالتها الصحية، متمنياً الشفاء العاجل لها وعودتها لأسرتها وأصدقائها مرة أخرى.

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رئيس جامعة بني سويف رئيس جامعة عميد كلية الطب مستشفى بني سويف الخدمات الطبية الحقن الأطباء

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