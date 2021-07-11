إخماد حريق اندلع في صهريج نفطي بالعراق

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، اليوم الأحد، إخماد حريق اندلع بصهريج نفطي محمل بـ36000 لتر من مادة النفط الأسود على الطريق السريع (فلوجة – بغداد).

ووفقا لقناة السومرية نيوز، ذكرت المديرية إن "مفارزنا في مركز الفلوجة تمكنت من السيطرة على صهريج محمل بــ 36000 لتر من مادة النفط الاسود احترق على الطريق السريع فلوجة – بغداد".

وأضاف البيان، أنه "تم إخماد ألسنة اللهب المتصاعدة من الصهريج بعد انقلابة في حادث سير بكل مهنية وبوقت قياسي قصير والحد من توسع النيران وانتشارها وفتح الطريق أمام العجلات والمارة وبدون أي أضرار بشرية ".

أعلنت مديرية الدفاع المدني، أمس السبت، السيطرة على حريق اندلع داخل احدى محطات الوقود شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، وفق لقناة السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل صهريج يحمل بقايا إنتاج البنزين في محطة تعبئة وقود التاجيات شمالي بغداد".

وبينت المديرية أن "فرقها طوقت الحادث وأبعدت النيران عن خزانات المحطة المملوءة بوقود البنزين"، مشيرة إلى "السيطرة على الحريق واخماده من دون تسجيل اي إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية في الصهريج المشتعل".



وتمكنت فرق الدفاع المدني اليوم الأحد، السيطرة على حادث حريق اندلع داخل شركة كانون للألبان في منطقة عويريج جنوب بغداد الكرخ.

بيان للدفاع المدني ورد لـ"السومرية نيوز" ذكر حريق اندلع داخل خزانات وقود عدد اثنين بسعة 30 ألف لتر تحتوي عل وقود منتوج الجاز الخاص بالمولدة الكهربائية للشركة.



وأضاف البيان ان فرق الدفاع المدني نجحت بإبعاد خطر النيران عن سبعة خزانات عملاقة بسعة 220 الف لتر ممتلئة بوقود الجاز وأخمدت النيران المشتعلة دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية.