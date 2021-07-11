محافظ قنا: وصول 5 سيارات نافوري مدمجة لخدمة الصرف الصحي

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وصول المرحلة الأولي من سيارات نافوري "مدمجة" الجديدة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وذلك في إطار خطة الشركة لرفع كفاءة العمل بها بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، بأنه تم وصول 5 سيارات نافوري مدمجة سعة الواحدة منها 6م 3 مزودة بعدد 2 خزان " رواسب – شفط " بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون و 410 ألف جنيه لمواجهة أي انسدادات أو رواسب بيارات الصرف الصحي تنجم عنها حدوث طفوحات فجائية وسيتم توزيعها علي مراكز قنا و نجع حمادي و قفط ونقادة.

ومن جانبه أضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، أنه من المقرر وصول 4 سيارات نافوري مدمجة جديدة كمرحلة ثانية خلال شهر أغسطس القادم ، وذلك في إطار سعي الشركة إلي تحقيق أعلى معدلات كفاءة الأداء الخدمي الخاص بقطاع المياه والصرف الصحي على مستوى كافة مناطق العمل بالمحافظة.

وكان تفقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، عددا من المأخذ الخاصة بمشروع استكمال ري ١٢٥٠٠ فدان بقرية المراشدة رافقه خلال جولته المهندس صبري مختار وكيل وزارة الموارد المائية و الري، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا أن مشروع استكمال الري الخاص باستصلاح ١٢٥٠٠ فدان تضمن انشاء ٤٢ مأخذ علي الترعة الغربية والشرقية بالمشروع مضيفا ان المشروع ممول من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتقدر تكلفته بحوالي ١٣ مليون جنيه و تم تنفيذه بمعرفة وزارة الموارد المائية والري مضيفا أنه تم نهو جميع المأخذ ومن المقرر اطلاق المياه بها بعد انتهاء اجازة عيد الاضحي المبارك.

وأضاف "الداودي" أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بمشروعات التنمية المستدامة خاصة الزراعية منها لكونها يمتهنا شريحة عريضة من المصريين، موجها مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بعقد اجتماعات دورية مع المستفيدين من المشروع وصغار الفلاحين لبحث اي مشكلة قد تعرقل زراعة تلك المساحة.