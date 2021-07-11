طالبات «أدبي الثانوية» في الإسكندرية: امتحان العربي متوسط «فيه تريكات» ( فيديو)

تباينت آراء طالبات القسم الأدبي بمدرسة الفواطم الثانوية بنات وسط الإسكندرية، حول امتحان اللغة العربية اليوم، والتي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مع شكوى من طول الأسئلة والعديد من الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير طويل.

وقالت الطالبة داليا علاء بمدرسة الفواطم، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولكن طول الامتحان هو الذي تسبب في التوتر، حيث لا مجال للمراجعة.

وأضافت لـ«الدستور»، أن امتحان الأمس كان أصعب قليلا عن اليوم، لافتة إلى أن أسئلة القراءة كانت طويلة والامتحان كان عاما وليس من المنهج، ولكن يمكن إجابته إذا توافر وقت إضافي للتفكير والمراجعة.

وأوضحت أن الطالب الضعيف لا يمكنه حل الامتحان، ولكن في المستوى العام الامتحان بين السهولة والصعوبة ويحتاج وقت أطول أو أسئلة أقل، وهو ما تطلبه من الوزارة أن تراعي ذلك في الامتحانات القادمة.

طالبات الثانوية في الإسكندرية

وأوضحت شهد بشير، الطالبة بمدرسة الفواطم: "برغم أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط إلا أن طول الامتحان وزيادة الأسئلة كانت عقبة أمام الكثير من الطلبة، ما جعلنا لا نستطيع مراجعة إجابتنا".

واضافت أن طول قطع القراءة والاجابات المتشابهة أحدثت حالة من التشتت، بجانب « تركات» في النحو واجهت جميع الطالبات اليوم.

وطالبت« شهد» أن يكون نموذج إجابات من الوزارة بعيدًا عن الإجابات التي ينشرها المدرسين والتي لا تكون موحدة وبالتالي لا نعرف هل إجابتنا صحيحة أم خاطئة.

وانطلقت صباح أمس، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020-2021، حيث أدى 392 ألف و863 طالب وطالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 393 ألف و883 طالب وطالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألف و28 طالب وطالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

جدير بالذكر أن اليوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان اللغة العربية بإجمالي عدد 257 ألف و145 طالبا/ طالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالب/طالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالب/طالبة.