«الداخلية» تضبط 944 سلاحا ناريا و1212 قضية مخدرات خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.. عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية

ففي مجال الأمن العام تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، ( السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 61 متهما، وبحوزتهم (28 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 5 قطع سلاح أبيض).

كم تم ضبط 26 قضية إتجار بالمواد المخدرة، و تنفيذ 5746 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 604 قضايا متنوعة.

وأسفرت الجهود في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع 2 من العناصر الإجرامية، وضبط 389 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الدقهلية – الغربية – السويس – المنيا - كفر الشيخ - الشرقية – الأقصر – القليوبية – سوهاج – المنوفية – دمياط – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد - قنا)، وبحوزتهم (210 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة).

- ضبط 944 سلاحا ناريا

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط 944 قطعة سلاح نارى أبرزها ( 1 رشاش – 94 بندقية آلية – 133 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 54 مسدس – 662 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 90 خزينة - 1511 قطعة سلاح أبيض)

كما تم ضبط 1 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها (2 بندقية غير مششخنة – 1 فرد محلى – طلقات نارية - أجزاء وأدوات التصنيع).

وتمكنت الحملات من ضبط 19 تشكيلا عصابيا، ضموا 66 متهماً ، ارتكبوا 128 حادث سرقة متنوعة، و ضبط ضبط 48 قضية أحداث، و إعادة سيارة مُبلغ بسرقتها.

- كشف غموض 76 حادثا متنوعا

كشف غموض 76 حادثا متنوعا، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 86 متهماً، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 528854 حكم قضائي بإجمالي 45623 متهما، تضمنت 2164 حكم جناية، و191713 حكم حبس، و 259106 حكم غرامة، و 75871 مخالفة.

- ضبط 9825 قضية تموينية

وتم ضبط 9825 قضية تموينية متنوعة، جاءت على النحو التال، و ضبط 134 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 4086 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 551,610 جنيه، وضبط 10 قضايا مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت 314560 لتر لبيعها فى السوق السوداء.

كما تم ضبط 9681 قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت 1588٫905 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط 344 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت 718٫317 طن، وكذا ضبط 112 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 37٫321 طن.

وفي قضايا التيار الكهربائي، تم ضبط 69569 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 57٫986٫929 جنيه.

- ضبط 1107 قضية في مجال التهرب الضريبي

وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تم ضبط 1107 قضية في مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، من أبرزها 121 قضية ضرائب عامة، 47 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 42 قضية فى مجال الجمارك، 7 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 254 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ 439 حكم قضائى، 188 قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط 6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تحويلات مالية غير مشروعة، 3 قضايا فى مجالات إختلاس مال عام والإستيلاء عليه.. بقيمة إجمالية بلغت 60596443 جنيه.

وفي قضايا النقل والمواصلات تم ضبط 1515 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة.

وتمكن الحملات خلال أسبوع في مجال ضبط قضايا المصنفات ضبط 247 قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، منها 178 قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها أجهزة حاسب آلي جميعها محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة ، وكذا عدد من المقاهي والكافتيريا تقوم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد تجارى- عدد من محال "ألعاب إلكترونية ، إنترنت كافيه" تقوم باستخدام وبيع ونسخ أسطوانات الليزر وبرامج حاسب آلي مقلدة ومنسوخة وبدون ترخيص ، وكذا ضبط 69 قضية فى مجال جرائم المطبوعات: ضبط خلالها عدد من الكتب المقلدة والمنسوخة بدون فواتير شراء وبدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية

- ضبط 683 قضية في مجال حماية الثروة السمكية

ضبط 683 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة، وكذا ضبط 736 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 46 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف التعدى بالردم، 309 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، 70 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين 533 لنش سياحي،وذلك في قضايا البيئة والمسطحات المائية :

فى مجال الحد من انتشار فيروس كورونا، تم ضبط 85133 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 84737 شخص ، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 396 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، كما ضبط 1830 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت 12159 أرجيلة، و غلق 6378 محلا مخالفا لمواعيد الغلق.

- ضبط 1212 قضية إتجار فى المواد المخدرة

وأسفرت الحملات عن ضبط 1212 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1347 متهم.. وبحوزتهم ، (كمية من نبات الحشيش المخدر، وزنت 99٫482 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو، وزنت 129٫858 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، وزنت 20٫162 كيلو جرام ، كمية من مخدر الأفيون، وزنت 693 جرام، كمية من مخدر الإستروكس، وزنت 15٫433 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو، وزنت 430 جرام، كمية من مخدر الآيس، وزنت 1,708 كيلو جرام، عدد 10 أمبولات مؤثرة، و 330 طابع مخدر، و 26413 قرص مخدر مختلف الأنواع).

وفي مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا بإجمالى 6 متهمين، بمضبوطات بلغت طن ، و 275 كيلو جرام.

كما تم ضبط 252529 مخالفة مرورية متنوعة ، من أبرزها 39218 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 4837 موقف عشوائى.

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن، المرور على عدد 196 مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 385 من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية عدد حالة، وفحص 410 مركبة ، وتبين مخالفة 59 سيارة لشروط الصلاحية الفنية.

وتم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4720 من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد 239 سائق منهم.

فى مجال أمن الموانئ، تم ضبط 19 قضية تهريب بضائع– مستحضرات تجميل ، وكذا 55 قضية متنوعة من أبرزها دخول الدائرة الجمركية - نصب.

فى مجال الأمن السياحي، تم ضبط 2274 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.