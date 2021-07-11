الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

«العادات السبع للناس الأكثر فعالية» محاضرة جديدة في اجتماع «العلية» للشباب

الانبا باخوم
الانبا باخوم

أقيمت فعاليات اجتماع العلية للشباب، وذلك بقاعة القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك، بكنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة.

اجتماع العلية للشباب

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك،  جاء ذلك بحضور عدد من الشباب.

اجتماع العلية للشباب

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ألقى المُحاضر المدرب جورج مكرم، لقاء بعنوان "العادات السبع للناس الأكثر فعالية".

اجتماع العلية للشباب

 

الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتي في إطار رغبة الكنيسة في تكوين كوادر قيادية شبابية، قادرة على تحمل المسؤوليات الإدارية بالمجتمع.

وعلى صعيد اخر، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كل يوم اية".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "فَقَالَ مُوسَى لِلشَّعْبِ: «لاَ تَخَافُوا. قِفُوا وَانْظُرُوا خَلاَصَ الرَّبِّ الَّذِي يَصْنَعُهُ لَكُمُ الْيَوْمَ. فَإِنَّهُ كَمَا رَأَيْتُمُ الْمِصْرِيِّينَ الْيَوْمَ، لاَ تَعُودُونَ تَرَوْنَهُمْ أَيْضًا إِلَى الأَبَدِ." (خر 14: 13).

من جهة أخرى، ارسل نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، برقية تهنئة الى الاب مكسيميليان البندكتي، رئيس الجماعة الرهبانية البندكتية في مصر، بمناسبة عيد القديس بنديكتوس مؤسس الرهبنة.

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اجتماع العلية للشباب

وجاء في نص البرقية

الأب الحبيب مكسيميليان البندكتي، 

 رئيس الجماعة الرهبانية البندكتية في مصر،

 سلام ومحبة في الرب يسوع، 

 بالنيابة عن غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وبالأصالة عن نفسي، ومجمع الآباء الكهنة بالإيبارشية البطريركية، وكل أبناء الإيبارشية، نتقدم إلى كل الجماعة الرهبانية بمصر، بخالص التهنئة بمناسبة عيد القديس بنديكتوس مؤسس الرهبنة، وبالنذور الإحتفالية الرهبان.

 بنديكتوس قديس متواضع، وبطاعته للمسيح، معا نطلب شفاعته لكي يرسل الرب روحه القدوس على كل كنيستنا، لتتحقق فينا كلماته. 

 مع محبتي وصلاتي، وطلب الصلاة لأجلي.

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اجتماع العلية للشباب
كنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة قاعة القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك اجتماع العلية للشباب الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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