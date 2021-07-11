وائل جسار يحتفل بعيد الأضحى مع جمهور الإسكندرية في حفل غنائي جديد

يستعد النجم اللبناني وائل جسار، لإحياء حفلا غنائيا ضخما، يوم 22 يوليو الجاري، وذلك في أحد الفنادق الكبرى، بمحافظة الإسكندرية، احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يقدم المطرب اللبناني وائل جسار خلال الحفل، عدد كبير من أشهر أغنياته التي يعشقها الجمهور ومنها: “غريبة الناس ، بتوحشينى، جرح الماضي، مشيت خلاص، النهاية واحدة، عمر واحد، خلينى ذكرى، مخبى ايه” وغيرها من الأغنيات.

وائل جسار

وانتهى النجم اللبناني من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان “عيان”، وهى من ألحان محمد يحيى، وكلمات محمد القياتى، وتوزيع أسامة عبد الهادى، ومن المفترض طرحها خلال الأيام المقبلة.

وقال وائل جسار في تصريح خاص لـ«الدستور» إن “فكرة طرحه لألبوم غنائي كامل أصبحت بعيدة تماما عن خطته الفنية الفترة الحالية”، مشيرًا إلى أن الأغنيات “السنجل” أصبحت هي الحصان الرابح في الوقت الحالي، لأن سوق الغناء في الوطن العربي أصبح غير ملائما لطرح ألبوم كامل في ظل انتشار السوشيال ميديا والمواقع الغنائية الإلكترونية.

وأضاف أن الجميع أصبح يطرح أعماله الغنائية بشكل ديجتيال عبر المواقع المختلفة، مؤكدا أن الأغنيات السنجل تجعل المطرب دائم التواصل مع الجمهور طوال أشهر العام، من خلال طرحه لأغنية كل فترة بجدول زمني محدد، وتصوير الأغنية والعمل على تسويقها بشكل جيد.

أخر أعمال وائل جسار الغنائية

وكان النجم وائل جسار طرح الفترة الماضية أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل أسم “ولا فى الأحلام”، والتي طرحت على طريقة الفيديو كليب، تحت قيادة المخرج فادى حداد.

وتدور قصة فيديو كليب “ولا فى الاحلام” حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فى منزله فيقع فى حبها ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها.

وتعاون وائل جسار فلي أغنية “ولا في الاحلام” مع كل من الشاعر الغنائي أحمد قطوط، والملحن أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، وميكس وماستر محمد جودة.