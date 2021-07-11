رابط موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان

مازال البحث مستمرا عن رابط تسجيل الدخول اللقاح المضاد لفيروس كورونا عبر محركات البحث العالمية مثل جوجل لرغبة المواطنين في الحصول على اللقاح المضاد للفيروس و المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، لذلك يستعرض الدستور من خلال الموضوع التالى رابط التسجيل وخطوات تسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح وعدد المراكز الطبية التي خصصتها الوزارة لتلقي للقاح كورونا.

رابط موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا

أطلقت وزارة الصحة والسكان في أواخر شهر فبراير الماضي موقعا إلكترونيا لتسجيل رغبات المواطنين للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال هذا الرابط من هنا.

خطوات تسجيل بيانات الراغبين في لقاح فيروس كورونا

يمكن للمواطنين التسجيل للحصول على جرعتي لقاح فيروس كورونا المستجد بإتباع هذه الخطوات

يمكن تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الصحة الذي تم تخصيصه من هنا.

الضغط على زر تسجيل بيانات لقاح كورونا.

ويتم كتابة بيانات الراغب في اللقاح والتي تشمل الأسم بالكامل والرقم القومي المكون من 14رقم و اختيار المحافظة التي يراد التسجيل فيها.

ثم تحديد الفئة التي ينتمي إليها الراغب في الحصول على اللقاح سواء من كبار السن، أو من أصحاب الأمراض المزمنة، أو أحد أعضاء الفريق الطبي، أو فئة الشباب، ثم يتم كتابة تاريخ الميلاد بالإضافة إلى كتابة وسيلة تواصل سواء كان رقم التليفون أو البريد الإلكتروني.

ثم يتم بعد ذلك تحميل كافة التقارير الطبية الموضحة للحالة وبعد ذلك الضغط على زر التحميل الخاص بحفظ التقارير وحفظ الطلب والحصول على رقم الطلب بعد أن يتم ارسال عبر رسالة على الهاتف المحمول.

تطعيم المواطنين من خلال فريق طبي مدرب

وقامت وزارة الصحة والسكان بتدريب الفرق الطبية المشرفة على تطعيم المواطنين على أعلى مستوى، وذلك لأن الموقع يستوعب تسجيل بيانات مايقرب من 5 مليون مواطن يوميا كما يمكن أن يستخدمه كافة الراغبين في الحصول على اللقاح الذي اعتمدته الوزارة من خلال المراكز التي تم تخصيصها.

عدد المراكز الطبية التي خصصتها وزارة الصحة والسكان لتسجيل رغبة المواطن للحصول على لقاح كورونا

و أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن من رابط تسجيل لقاح فيروس كورونا وتحديد المنطقة التي يعيش فيها المواطن الذي يرغب في الحصول على لقاح فيروس كورونا اختيار المركز الطبي المجاور له الذي يتم الحصول فيه على اللقاح.

وأوضحت وزارة الصحة أنها خصصت قرابة 410 مركزا طبيا بجميع محافظات الجمهورية يمكن من خلالها الحصول على لقاح فيروس كورونا، كما يمكن الحصول على كافة بيانات الذين سجلوا بياناتهم للحصول على جرعتي اللقاح المضاد لكورونا والذين ينطبق عليهم الشروط التي وضعتها الوزارة.