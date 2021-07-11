مع اقتراب عيد الأضحى.. أعراض توضح لك إصابة الماشية بالحمى القلاعية

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وشراء الاضحية، تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أعراض إصابة الحيوانات بالحمى القلاعية



وترصد "الدستور" أعراض تكشف لك إصابة الماشية بالحمى القلاعية:

-انتشار تقرحات في الفم.

-ظهور فقاعات فى الفم اللثة واللسان تؤثر على أكل وشرب الماشية، مما يؤثر على وزنها ولحومها.

- تنفجر الفقاعات التي توجد فى فم الماشية وتكون على شكل تقرحات واضحة فى الفم

-سيلان لعاب الحيوان بغزارة، نتيجة لفتحه فمه باستمرار.

- ارتفاع درجة الحرارة لتتعدى الـ40 درجة.

-يظهر الفيروس أيضًا على الأقدام في شكل فقاعات، فتؤدى إلى الالتهاب والتقرح، وتظهر حويصلات بين الأظافر، ما يصيب الحيوان بصعوبة في المشي والحركة

"أسبابه"

-ملامسة الحيوانات القابلة للمرض للمواد الملوثة بالفيروس.

- استنشاق الفيروس الذي يفرز مع اللعاب والحليب الملوث وفضلات الحيوانات والبول .



علاج مرض الحمى القلاعية



يتم «علاج الحمى القلاعية» عن طريق التحصين، وعن طريق الحقن بخافضات الحرارة، ويتم علاجها بغسيل الفم بمحلول الشبة 1%، أو حمض البوريك 5%، ودهنه بمرهم البوريك مع كلورات البوتاسيوم بنسبة 10:1 لمعالجته.



و يغسل الفم بماء الخل 5% ثلاث مرات يوميا، ويدهن الضرع بالاكتيول مع الجلسرين بنسبة 1:1 أو مرهم الزنك، بالإضافة إلى تنظيف وتطهير قروح القدم بمحلول كبريتات النحاس 10% عدة مرات في اليوم ثم تدهن بالقطران اوالزيت.

