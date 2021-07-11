إعطاء أكثر من 1.37 مليار جرعة من لقاحات كورونا بالصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الأحد، إعطاء أكثر من 1.37 مليار جرعة من لقاحات كورونا في الصين حتى يوم أمس، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) .

وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا من بينها 12 حالة وافدة من الخارج.

وذكرت اللجنة أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني بلغ 92 ألفا و39 حالة ، بينها 466 حالة لا تزال تتلقى العلاج، و3 منها في حالة خطيرة.. مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفروس بلغ 86 ألفا و 937 متعافيا، فيما توفي 4636 شخصا نتيجة الإصابة بالمرض.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 186.5 مليونا حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 186 مليونا و 463 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و 25 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و 393 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.