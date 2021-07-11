بسبب إعلان.. نظر دعوى أسرة نور الشريف ضد محل حلويات شهير 12 سبتمبر

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية، جلسة 12 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من ورثة الفنان الراحل نور الشريف ضد محل حلويات شهير بعد استخدامه مشهدا لمورثهم للترويج لمنتجاتهم، وأحالت الدعوى من الدائرة الاستئنافية إلى الدائرة الابتدائية في الجلسة الماضية لعدم الاختصاص.

وكان محامي أسرة الراحل نور الشريف، تقدم بطلب في نهاية شهر مايو 2020 بطلب للمحكمة الاقتصادية لندب خبير مختص بحقوق الملكية للاطلاع على نسخة من الإعلان محل النزاع، وبيان عما إن كان الممثل القانوني لمحل الحلويات الشهير قد أخذ الموافقة الكتابية لعرض استغلال ذلك المشهد من مسلسل عائلة الحاج متولي.

- تفاصيل القضية

كانت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، أحالت دعوى صافينار مصطفى محمد قدري "الشهيرة ببوسي"، وسارة نور الشريف جابر محمد، ومي نور الشريف جابر محمد، ورثة الفنان نور الشريف، ضد الممثل القانوني لأحد محلات الحلويات الشهيرة، لاستخدام مشهد لمورثهم في مسلسل عائلة الحاج متولي، موظف بصورته مع صوت بديل للترويج لمنتجاته "كحك العيد" للمحكمة الابتدائية، لعدم الاختصاص، وتحديد ميعاد نظر الجلسة وإعلان الخصوم، بالحكم.

استندت الدعوى التي أقامتها أسرة الفنان الراحل نور الشريف، على المادة 155 من الكتاب الثالث من القانون 82 لسنة 2002 والتي تنص على أن يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم ما يلي:

1- الحق في نسبة الأداء الحي أو المسجل إلى فناني الأداء، على النحو الذي أبدعوه عليه.

2- الحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه في أدائهم.

وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الأدبي في حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون.