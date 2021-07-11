الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ياسمين عبدالعزيز تعذب خادمة؟ لا تأكيد حتى الآن (فيديوجراف)

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

نشرت وسائل إعلام محلية خبرا يفيد بتعذيب ياسمين عبد العزيز لـ عاملة فلبينية، لكن زوجها الفنان أحمد العوضي رفض بشدة تلك الادعاءات.

وقال العوضي، عبر “فيسبوك”: “زوجتي خط أحمر.. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع، وعدم ردي على كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم".

واعتبر العوضي أن ما يحدث حملات تشويه ضده وضد ياسمين، كما وجه رسالة لزوجته: “زوجتي الحبيبة.. أنا مساند لك في كل المحن”.

تعود البداية لنشر صفحة على فيسبوك تحمل اسم “حقوق المرأة" تلك الاتهامات، قائلة إن “جيانا مونجيل خادمة ياسمين قدمت شكوى إلى سفارة الفلبين في القاهرة”.

حملت الشكوى حملت رفضا لكل ما تعرضت له الخادمة من “ضرب وتعذيب” على يد ياسمين، وقالت إن “السفارة الفلبينية وقعت الكشف الطبي على جيانا وتقدمت بمحضر ضد يا سمين”.

السيدة الفلبينية كشفت أيضا أنها "تعرضت لشتائم بذيئة أكثر من مرة: “كانت تمنعنا من الطعام طوال اليوم وتعطينا فقط قطعة خبز وقطعة جبنة مثلثات ليلا”.

لم تذكر الصفحة رقم المحضر ولا صورة من أقوال جيانا فيه، ولم يتم فتح تحقيق رسمي حتى الآن في تلك الادعاءات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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