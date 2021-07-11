الأحد 11 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فيديو

ياسمين عبدالعزيز تعذب خادمة؟ لا تأكيد حتى الآن (فيديوجراف)

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

نشرت وسائل إعلام محلية خبرًا يفيد بتعذيب ياسمين عبدالعزيز لـ عاملة فلبينية، لكن زوجها الفنان أحمد العوضي رفض بشدة تلك الادعاءات.

وقال العوضي، عبر "فيسبوك": "زوجتي خط أحمر.. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع، وعدم ردي على كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم".

واعتبر العوضي أن ما يحدث حملات تشويه ضده وضد ياسمين، كما وجه رسالة لزوجته: "زوجتي الحبيبة.. أنا مساند لك في كل المحن".

تعود البداية لنشر صفحة على فيسبوك تحمل اسم "حقوق المرأة" تلك الاتهامات، قائلة إن "جيانا مونجيل خادمة ياسمين قدمت شكوى إلى سفارة الفلبين في القاهرة".

حملت الشكوى  رفضًا لكل ما تعرضت له الخادمة من ضرب وتعذيب على يد ياسمين، وقالت إن "السفارة الفلبينية وقعت الكشف الطبي على جيانا وتقدمت بمحضر ضد ياسمين".

السيدة الفلبينية كشفت أيضًا عن أنها تعرضت لشتائم بذيئة أكثر من مرة: "كانت تمنعنا من الطعام طوال اليوم وتعطينا فقط قطعة خبز وقطعة جبنة مثلثات ليلًا".

لم تذكر الصفحة رقم المحضر ولا صورة من أقوال جيانا فيه، ولم يتم فتح تحقيق رسمي حتى الآن في تلك الادعاءات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

«طالبه بعدم تقويض السلام».. تفاصيل لقاء شكري مع نظيره الإسرائيلى

«أولى كلماتها أين سمير؟».. آخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز

الباز يحذر من موجة شائعات عن سد النهضة: أفطنوا لحديث الرئيس

«صناعة الفتنة».. الباز يكشف السر وراء البيان المزيف لـ«حماة الوطن»

أول تعليق من الطالب المتهم بتسريب امتحان الثانوية العامة

أول رد من وزير الخارجية على كلمة مندوب روسيا بمجلس الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

محمد عبدالعزيز

إدارة رشيدة لمعركة عادلة

د.كريمة الحفناوى

الصين ومائة عام من التقدم

مؤمن المحمدي

الخنفسا

ماجد حبته

روابط أعمال.. مصر والسنغال

صور

«القفشة ممكن».. الأهلي يهزم المقاصة برباعية

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

ثانوية عامة.. انتهاء امتحان اللغة العربية

محطة تل أبيب

المزيد

اهتمام غير مسبوق .. لماذا عرضت إسرائيل تقديم المساعدة لـ "لبنان"؟

84 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تتيح جرعات تنشيطية من لقاح فايزر للبالغين المعرضين للخطر