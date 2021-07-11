ياسمين عبدالعزيز تعذب خادمة؟ لا تأكيد حتى الآن (فيديوجراف)

نشرت وسائل إعلام محلية خبرًا يفيد بتعذيب ياسمين عبدالعزيز لـ عاملة فلبينية، لكن زوجها الفنان أحمد العوضي رفض بشدة تلك الادعاءات.

وقال العوضي، عبر "فيسبوك": "زوجتي خط أحمر.. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع، وعدم ردي على كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم".

واعتبر العوضي أن ما يحدث حملات تشويه ضده وضد ياسمين، كما وجه رسالة لزوجته: "زوجتي الحبيبة.. أنا مساند لك في كل المحن".

تعود البداية لنشر صفحة على فيسبوك تحمل اسم "حقوق المرأة" تلك الاتهامات، قائلة إن "جيانا مونجيل خادمة ياسمين قدمت شكوى إلى سفارة الفلبين في القاهرة".

حملت الشكوى رفضًا لكل ما تعرضت له الخادمة من ضرب وتعذيب على يد ياسمين، وقالت إن "السفارة الفلبينية وقعت الكشف الطبي على جيانا وتقدمت بمحضر ضد ياسمين".

السيدة الفلبينية كشفت أيضًا عن أنها تعرضت لشتائم بذيئة أكثر من مرة: "كانت تمنعنا من الطعام طوال اليوم وتعطينا فقط قطعة خبز وقطعة جبنة مثلثات ليلًا".

لم تذكر الصفحة رقم المحضر ولا صورة من أقوال جيانا فيه، ولم يتم فتح تحقيق رسمي حتى الآن في تلك الادعاءات.