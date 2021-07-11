أبرزها اتهامها بالعنصرية.. 4 مواقف أثارت فيها يارا نعوم الجدل

أثارت يارا نعوم، ملكة جمال مصر السابقة زوجة عماد متعب لاعب النادي الأهلي لكرة القدم السابق، حالة من الجدل بنشر صورة لها بأحدث ظهور، على حسابها الشخصي والرسمي على موقع التواصل الاجتماعي موقع "إنستجرام"، خلال حضورها إحدى حفلات الزفاف لتتصدر بعدها قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير جوجل في الساعات الماضية.



وخطفت زوجة عماد متعب الأنظار لها، بإطلاله جذابة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأصفر، لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، ويكون ذلك التصميم مكشوف من الخلف، مما أثار الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السطور التالية يستعرض "الدستور" أبرز المواقف التي أثارت فيها يارا نعوم الجدل.

1- اتهامها بالعنصرية



أثارت يارا نعوم، بعد اتهامات بالعنصرية والتنمر، لرفضها نزول مربية أطفال إلى حمام السباحة بأحد منتجعات الغردقة.

حيث بدأت القصة عندما نشرت سيدة تدعى بسنت القاضي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشوراً تحكي فيه أنها ذهبت برفقة زوجها وأولادها والمربّية، إلى أحد المنتجعات الخاصة في الغردقة، وأنه حين نزلت الأخيرة إلى حمام السباحة، وجدت اعتراضاً من إحدى السيدات، غير أن الأمر لم ينته عند ذلك وأن يارا نعوم، زوجة لاعب الأهلي السابق، والتي كانت برفقة والدتها، تدخلّت وبدأت في الهجوم عليها.

2- تهديد برفع صورتها بالمايوه



في يونيو 2011، وتحديدًا خلال مبارة القمة، التي استضافها مدرجات استاد القاهرة الدولي، قرر بعض جماهير الزمالك الهتاف باسم يارا وعماد، بل والتهديد برفع صورها بالمايوه خلال تواجدها بفعاليات مسابقة ملكة جمال مصر، الأمر الذي كان يعد الصدام الأول، والحالة الجدلية الأولى بين يارا وجماهير كرة القدم، خاصة أن جماهير الأهلي كانت تلقي عليها اللوم في حال تدهور مستوى "متعب".

3- مهاجمة الجهاز الفني للأهلي



شنت يارا نعوم، هجومًا لاذعًا في ديسمبر 2016، على الجهاز الفني للنادي الأهلي، خلال مسيرة المدرب مارتن يول، بسبب استبعاد زوجها من المشاركة فى مباراة روما الودية.

وكتبت حينها، قائلة: "على فكرة عماد ماكنش محجوز له تذكرة عودة مع الفريق وماكنش هيرجع معاهم، يا ترى العيب ده في السيستم ولا فينا ولا في مين بالظبط؟؟".