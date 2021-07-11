الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الغزاوي : تستهدف توسعات اقتصادية بالقارة السمراء

تشكيل 9 مكاتب لجمعية رجال الأعمال بإفريقيا

الدكتور يسري الشرقاوي
الدكتور يسري الشرقاوي

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عن تعيين 9 ممثلين من أبناء القارة في دولهم وذلك كمكاتب تمثيل متكاملة للجمعية داخل دولهم وهي " غانا ، المغرب ، ليبيا ، جنوب أفريقيا ، نيجيريا ، السنغال ، غامبيا وكينيا".

وقال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية:"نعمل من خلال خطة طموحة لكي نصل خلال 3 سنوات من إنهاء مكاتب التمثيل للجمعية في كل دول القارة الإفريقية، ويتم ذلك من خلال نظام متكامل يتم وضعه لمكتب التمثيل للقيام بكافة المهام المطلوبة لخدمة أعضاء الجمعية، ويكون بمثابة حلقة الوصل مع رجال أعمال الدول النظيرة والجهات الحكومية ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني داخل نفس الدول، الأمر الذى سيكون له بالغ الأثر في سرعة إنجاز المهام المطلوبة وتنسيق رحلات العمل وتوفير المعلومات والدراسات المطلوبة لإنجاز الأعمال سواء التجارية أو الاقتصادية أو الاستثمارية داخل دول القارة".

وأكد على شكره وتقديره وعرفانه لوزارة التجارة والصناعة وقطاع التمثيل التجاري، وكذا وزارة الخارجية فيما يقدمونه من تعاون شديد وغير مسبوق في دعم أعمال الجمعية في القارة الأفريقية.

نستهدف التوسعات بالقارةً للتنمية البنية التحتية

وأوضح  المهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بالجمعية بأننا نعمل جميعاً بالتعاون مع الأشقاء في القارة  إيماناً بأن التجارة البينية مع دول القارة الأفريقية والتي لا تتعدى حاليًا 16 % مقارنه بدول القاره الأوروبية والتي تتعدى 70% هي التحدي الأكبر وهي النجاح  والحل الغير تقليدي للتنمية التجارية بين دول القارة الإفريقية. 

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وائل لطفي

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