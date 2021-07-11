مصادر بـ«التعليم» عن «عربي الأدبى» للثانوية العامة: مباشر وسهل ومن الكتاب

كشفت مصادر بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن الغرفة لم تستقبل أي شكاوي من امتحان اللغة العربية للثانوية العامة- للشعبة الأدبية- اليوم.

وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن امتحان اللغة العربية للشعبة الأدبية اليوم كان مباشرًا وسهلًا ومن الكتاب المدرسي.

وانطلقت صباح أمس، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020-2021، حيث أدى 392 ألفًا و863 طالبًا وطالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 393 ألفًا و883 طالبًا وطالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألفًا و28 طالبًا وطالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين نائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

جدير بالذكر أن اليوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان اللغة العربية بإجمالي عدد 257 ألفًا و145 طالبًا وطالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالبًا وطالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفون) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالبًا وطالبة.