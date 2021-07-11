«المحامين» تعقد جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بـ16 نقابة فرعية

عقدت نقابة المحامين، اليوم الأحد، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، نيابة عن رجائي عطية نقيب المحامين، وبحضور محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.

وعقدت الجلسة بمقر قاعة اتحاد عمال مصر لنقابات: شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – شمال القليوبية – جنوب القليوبية – الإسكندرية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسى مطروح.

وقال حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، إن نقيب المحامين قد غادر البلاد متجهًا إلى بيروت بلبنان للمشاركة في يوم التضامن مع نقابة «بيروت»، وذلك بصفته رئيس اتحاد المحامين العرب، مشيرًا إلى أن ذلك يعبر عن دور مصر في مساندة جميع الدول العربية وتحمل المسئولية.

وأضاف “الجمال”، خلال كلمته بجلسة حلف اليمين للمحامين الجدد، أن حلف اليمين يعد شرطًا رئيسيًا لقانونية قيد المحامي في النقابة، منوهًا إلى أن المحامين الجدد بمجرد أداء الحلف يطبق عليه قانون المحاماة، الذي بدوره يعمل على تنظيم تعاملاتك كمحامي مع كافة الجهات المختلفة في مؤسسات الدولة، ويوضح للمحامي ما له وما عليه.

وأشار إلى أنه بعد انضمام المحامي لنقابة المحامي أصبحت كل تصرفاته محسوبة عليه ويسأل عنها، مشددًا على أن مهنة المحاماة هي الوحيدة التي تتعامل مع كل مؤسسات الدولة، فكل عمل يخص الدولة هو بمثابة قانون.

وأوضح أن يوم جلسة حلف اليمين من الأيام التي ستظل محفورة في الذاكرة لدى جميع المحامين الجدد، مشيرًا إلى أن كلمات حلف اليمين ليس كلمات تردد فقط، بل يجب أن ينفذها المحامي على أرض الواقع، حتى يستطيع النجاح في مهنة المحاماة.