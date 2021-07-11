ذبح 30 عجلا على مدار أيام العيد وتوزيعها على المستحقين بالشرقية

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية « حياة كريمة » ولإدخال البهجة والسرور عليهم.

بينما أشار سيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية إلى أنه خلال أيام عيد الأضحي المبارك سوف تقوم الجمعية بذبح 30 عجلا لتوزيعها بالمجان على الأسر المستحقة بمراكز ومدن ( الزقازيق - ههيا - أبو كبير - أبو حماد - كفر صقر - أولاد صقر - فاقوس - الحسينية - القرين - الإبراهيمية - صان الحجر - منشأه أبو عمر - ديرب نجم - منيا القمح - مشتول السوق - بلبيس ) لافتاً إلى أنه تم اختيار الأضاحى بعناية شديدة وفقاً للأحكام الشرعية للأضحية وسيتم الذبح داخل المجازر المعتمدة من وزارة الزراعة وتحت إشراف مديرية الطب البيطري.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد أكد على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم خاصه في المناسبات والأعياد.

وأشار المحافظ إلى الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجاً ، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

وكانت جمعية الأورمان بالشرقية، بقيادة المحاسب السيد رجب مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية بالتنسيق مع محافظة الشرقية، بقيادة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية و وكيل وزارة التضامن بالشرقية، وعدد من رؤساء الجمعيات الأهلية قد انتهت من توزيع اللحوم الطازجة على أهالى ٢٠ قرية بأغلب أرجاء ومراكز وقرى محافظة الشرقية.