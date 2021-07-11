سلطان عمان يصل السعودية في أول زيارة خارجية منذ توليه الحكم

وصل منذ قليل، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، إلى مطار خليج نيوم بالمملكة العربية السعودية، في أول زيارة خارجية تلبيةً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك لبحث جوانب التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، تستغرق زيارة سلطان عمان إلى المملكة العربية السعودية يومين، يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين، وذلك تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخيَّة بين السلطنة والمملكة العربيَّة السعوديَّة، وانطلاقًا من حرص قيادتي البلدين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع بينهما.

ونشر التلفزيون الرسمي لسلطنة عمان عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، مراسم وصول السلطان هيثم بن طارق، إلى المملكة العربية السعودية، وكان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وسيتم خلال الزيارة بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالبلدين إلى المستويات التي تلبي تطلعات أبنائهما وتحقق الأهداف المرسومة والغايات المنشودة في كافة المجالات، وصولًا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "تأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق، للمملكة، استجابة لدعوة أخيه خادم الحرمين الشريفين في أول محطة خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم، تأكيدًا لمكانة المملكة وقيادتها على المستوى السياسي والشعبي في عُمان، وبما تشكله من عمق استراتيجي".

ويرافق سلطان عمان، خــلال زيارته إلى المملكة، وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلاً مـن؛ نائب رئيس الوزراء لشـؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد، ووزيـر ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، ووزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، ووزير الداخلية العماني حمــود بن فيصل البوسعيـدي، ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيـدي، ووزير النقـل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي، ووزيـر التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيــس بن محمــد بن موسى اليوسـف، ورئيس جهاز الاستثمار العُماني عبدالسلام بن محمد المرشدي، وسفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية فيصل بن تركي آل سعيد.