بدء توزيع 36 ألف كيلو لحوم أضاحى و40 عجل بلدى بالغربية

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الأحد، الاستعداد لبدء توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة، بكمية تقدر بـ 36 ألف كيلو لحوم اضاحى و40 عجل بلدى ضمن مشروع "صك الأضحية" لهذا العام، وذلك بدعم من جمعية الأورمان وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأشارت المديرية، إلى أنه يستهدف من خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحى الى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة الغربية وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا لكى تحقق الغاية من الأضحية، وهى إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وفى نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

وأوضحت المديرية، أن الذبح سوف يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر أخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية فى مجازر الطب البيطرى المعتمدة بالغربية، وتوزيعها خلال أيام العيد فى القرى الأكثر احتياجًا فى الغربية من خلال مكتب مشروعات المحافظة وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة، تحت إشراف المديرية، وأن بقى الكمية من اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال أيام العيد وستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر.

وأوضح الدكتور رحمي أن المحافظة في سبيلها لتنفيذ (١٠٧٠) مشروعا بتكلفة تتخطى الـ ٣ مليار جنيه لتخدم ٥٩٩ ألف نسمة داخل ٩ وحدات محلية تضم ٥٤ قرية و ٨٨ تابع، حيث تم التجهيز لـ ٤٩٢ مشروع (تم البدء في ٢١٣ منها ونهو ٤١ مشروع ) وجاري التجهيز لباقي المشروعات.

كما أشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة حرصت على حصر كافة المنازل المستحقة للحصول على منزل ضمن مبادرة "سكن كريم"، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة تضم كل من (الوحدات المحلية بزفتى، التضامن الاجتماعي، مديرية الزراعة ومؤسسة حياة كريمة) لمراجعة وإدراج الحالات المستحقة لسكن كريم، وبلغ عدد الحصر النهائي (١٧٣٧) منزل مستحق، مشيراً إلى أن عملية التقييم تمت من خلال معايير أهمها (ألا تزيد مساحة المنزل عن ١٢٠ م، أن يكون المنزل من دور واحد مبنى من بلوك أو طين أو طـوب أحـمر وحالته الإنـشائية والعمرانية تحتاج إلى تدخلات، أو دورين بشرط أن يكون هـناك أسرتين على الأقل مقيمين بالمنزل إقامة دائمة، أن يكون الترميم أو إعادة البناء حتمي للمعيشة وعدم ترميمه يهدد أمن وحياة الأسرة، أن يكون المـسكن الوحيد للأسرة ، ألا تقل إقامتهم الفعلية في المنزل عند إجراء المعاينة عن عام على الأقل، لا يكون لديه حيازة أرض زراعية، أو لديه حيازة بشرط ألا تزيد عن فدان واحد وأن يثبت مـن خلال المعاينة أنه يزرعه بنفسه لقوت يومه ، وألا يكون لديه عقارات أخرى ، أو أي ممتلكات أخرى بخلاف المنزل المقيم به).