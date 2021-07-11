«مراكز التدريب».. اختبارات قدرات الكليات «سبوبة» على أبواب لجان الثانوية

بيزنس جديد ظهر بكثافة هذا العام على خلفية انعقاد امتحانات الثانوية العامة، تم الترويج له جوار لجان الامتحانات، مراكز التدريب على اختبارات القدرات لبعض الكليات التي تتطلب آداء ذلك قبل الالتحاق بها.

"الدستور" اطلعت على بعض نماذج المنشورات التي تم توزيعها من قبل بعض الشباب جوار اللجان على الآهالي وذوي الطلبة، لنجد أنها تضمنت بعض المجاميع التخمينية لعدد من الكليات بوضع قيم متوسطية للقبول بها مثل كلية الفنون الجميلة قسم العمارة التي وضع حد أدنى للقبول بها بنسبة ٨٠.٤٪ وحد أقصى ٩٠.٤٪، كما تم وضع تسعيراً للكورس المحدد للتدريب على اختبارات الالتحاق بها بمبلغ ٢٢٠ جنيهاً.

كلية الإعلام، حدد سعر كورس التدريب على القدرات اللازمة للالتحاق بها بمبلغ ٢٥٠ جنيهاً، بينما وضعت قيم متوسطية لمجموع درجات الالتحاق بها بمجموع ٩٤.٦٪ للشعبة العلمية، ٩١.٥٪ للشعبة الأدبية.

وشملت تلك المراكز أيضاً التدريب على اختبارات قدرات عدد من الكليات الأخرى مثل كلية الفنون التطبيقية وكلية التربية الفنية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية)، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية بإجمالي عدد 257 ألفًا و145 طالبًا وطالبة.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالبًا وطالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالبًا وطالبة.

جدير بالذكر، انطلقت صباح أمس، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، و أدى 392 ألف و863 طالب وطالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 393 ألفًا و883 طالبًا وطالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألفًا و28 طالبًا وطالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.