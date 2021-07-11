الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل أجساد «أباكير» و«يوحنا»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بذكرى نقل أجساد القديسين أباكير ويوحنا.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ«السنكسار» إن في هذا اليوم نعيد بنقل أعضاء القديسين الجليلين أباكير ويوحنا، وذلك بعد أن نالا إكليل الشهادة في اليوم السادس من شهر أمشير، أخذ بعض المؤمنين جسديهما ووضعوهما في كنيسة القديس مرقس الإنجيلي قبلي الإسكندرية، وظلا بها إلى زمان القديس كيرلس الكبير “عمود الدين”، حيث ظهر له ملاك الرب وأمره بنقل أعضاء هذين القديسين إلى كنيسة القديس مرقس الأخرى التي على البحر.

نقلهما بكرامة عظيمة ثم بني لهما كنيسة بتلك الجهة ورتبوا لهما عيدا في هذا اليوم وكان بجانب الكنيسة هيكل لعبادة الأوثان يجتمع فيه كثيرون من الوثنيين ولما رأوا العجائب التي تظهر في كنيسة القديسين آمن كثيرون منهم بالسيد المسيح.

في السياق ذاته، يترأس البابا تواضروس الثاني، غدا الإثنين، احتفالات الكنيسة بذكرى استشهاد القديسين البارزين بطرس وبولس، والمعروفان كنسيًا باسم “هامتي الرسل”، وهو المسمى الكنسي لعيد رسل السيد المسيح.

وتؤمن الكنيسة بأن ظل القديس بطرس الرسول كان يخرج الأرواح الشريرة، بينما عصائب القديس بولس الرسول تشفي جميع الأمراض، وهو ما تردده الكنيسة طوال فترة صوم الرسل وتحديدا في القداس الإلهي.

ويختتم الأقباط عقب القداس الإلهي مباشرة صومهم الذي استغرق في 2021 فترة 21 يومًا، حيث بدأ يوم 21 من شهر يونيو المنصرم، في اليوم التالي لعيد العنصرة أو عيد حلول الروح القدس مباشرة، وحتى الإثنين المقبل، وتستعد الكنيسة بذلك لاستقبال اقرب اصوامها التالية يوم 7 من أغسطس المقبل وهو صوم السيدة العذراء الذي يستمر 14 يومًا متصلة.