«ألسن عين شمس» تفتح باب القبول في دبلوم «تكنولوجيا الترجمة»

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس، عن فتح باب القبول في دبلوم "تكنولوجيا الترجمة" بقسم اللغة الانجليزية وهو البرنامج الأول من نوعه في الجامعات المصرية، للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٢، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، والدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر تجيد استخدام أحدث البرمجيات المساعدة للترجمة ومؤهلة لدخول مجال البحث العلمي في إعداد التطبيقات المتعلقة بتكنولوجيا الترجمة والإسهام فيما يقدمه العالم في هذا المجال على مستوى التعامل بين اللغة العربية واللغات الأجنبية.

ومن جانبه أشار الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أنه سيتم فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا الأخرى (الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه) بمختلف التخصصات (اللغويات، الأدب، الترجمة: التحريرية والفورية)، على أن يبدأ تقديم طلبات الالتحاق في الفترة من 1/8/2021 حتى 15/8/2021.

"الأعياد الصينية" في أمسية ثقافية بألسن عين شمس

ونظمت اللجنة الثقافية التابعة لقطاع الدراسات العليا و البحوث، بكلية الألسن جامعة عين، أمسية ثقافية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بعنوان "الأعياد الصينية التقليدية"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية.

وتحدثت فيها الدكتورة نينت نعيم إبراهيم، الأستاذ بقسم اللغة الصينية، عن "الأعياد الصينية التقليدية"، فالأعياد الصينية التقليدية ذات مضمون ثرى وتاريخ عريق وهى تراكم لتاريخ وثقافة الأمة الأمة الصينية.

وقالت نحن نرى تاريخ الأمم من خلال العادات والتقاليد الأعياد، فالأعياد فى الصين تتنوع وتختلف حسب القوميات الستة وخمسين فى الصين وأيضا تتنوع طرق التسلية لدى الأقليات القومية المختلفة.

وألقت لمحة عن الأعياد التقليدية الصينية الشهيرة، وجاء أشهرها "عيد الربيع" فعيد الربيع هو أول عيد تقليدى فى السنة القمرية الصينية (يحل فى الفترة ما بين أواخر يناير وأواسط فبراير من التقويم الميلاد)، وفى هذا العيد يلم شمل الأسرة وتقام الولائم وعندما يدق الجرس فى تمام الساعة الثانية عشر تدوى أصوات المفرقعات والألعاب النارية تعبيرات عن قدوم السنة الجديدة، وفى صباح يوم رأس السنة الجديدة تقدم القرابين للآلهة.

ومن الأعياد الأخرى التى قدمتها عيد رش الماء عند قومية داى.

واستعرضت أيضا عادات قومية داى فى قضاء هذا العيد وفى هذا العيد يقومون بغسل تمثال بوذا ويقومون برش الماء على بعضهم البعض لنيل البركات.

وهناك أيضا "عيد الفوانيس" و"عيد منتصف الخريف" و"عيد الصفاء والنقاء" فلكل عيد من هذة الأعياد طقوسه وعاداته وتقاليده الدينية والاجتماعية.